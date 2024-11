Nissan ospita gara annuale su sedia a rotelle per promuovere inclusione

agenzia

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan ospiterá la sua 25esima corsa nazionale su sedia a rotelle, che si terrá il 1° dicembre a Yokosuka, in Giappone. L’evento mira a promuovere gli sport per disabili, a sostenere la creazione di cittá inclusive e contribuisce allo sviluppo degli atleti paralimpici. La Nissan Cup Oppama Championship si svolgerá sul circuito di prova GRANDRIVE dello stabilimento di Oppama. Sono attesi oltre 60 atleti da tutto il Paese, dai paralimpici ai principianti, che si sfideranno in gare di 2,5 km, 5 km e 10 km. Questa competizione é una delle poche in Giappone in cui gli atleti possono gareggiare indipendentemente dall’etá e dal fatto che abbiamo o meno disabilitá. L’evento, negli anni passati, é stato l’ingresso nel mondo dello sport per molti atleti paralimpici. Inoltre, il 29 novembre si terrá un evento di scambio di esperienze in carrozzina dedicato a studenti delle scuole elementari locali. Questa iniziativa offre loro, attraverso il gioco, l’opportunitá di comprendere l’importanza dell’empatia e della convivenza tra persone con diverse abilitá. Nissan vuole essere un’azienda realmente sostenibile e contribuire a realizzare una societá piú pulita, piú sicura e piú inclusiva. Per questo, Nissan continuerá a svolgere iniziative finalizzate a promuovere e sostenere lo sviluppo degli sport per disabili. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Nov-24 15:30

