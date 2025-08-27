Nissan, prime sedi valvole realizzate con tecnologia cold spray

agenzia

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan adotta la tecnologia cold spray per realizzare le sedi valvole del suo nuovo motore turbo da 1,5 litri progettato esclusivamente per l’e-Power di terza generazione. Nissan segna cosí un importante primato tecnologico, in quanto é la prima volta al mondo che la tecnologia cold spray é applicata a motori automobilistici. Il primo veicolo equipaggaito con il nuovo e-Power é Nissan Qashqai, la cui produzione é iniziata a luglio nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Il nuovo motore turbo da 1,5 litri (nome in codice ZR15DDTe) utilizza la combustione di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel), un brevetto Nissan capace di migliorare l’efficienza termica del motore fino all’eccezionale valore del 42%. Queto risultato é ottenuto minimizzando la turbolenza del flusso d’aria dalla porta di aspirazione alla camera di combustione e massimizzando la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro. Nei motori convenzionali, il design della porta di aspirazione é condizionato dall’uso di sedi valvole sinterizzate e applicate a pressione3, che limitano la possibilitá di ottimizzare il flusso d’aria in ingresso. Gli ingegneri Nissan hanno affrontato questa sfida utilizzando la tecnologia cold spray, con la quale le sedi valvole sono realizzate spruzzando polveri metalliche diverse a velocitá supersonica sulla superficie della testata del cilindro in lega di alluminio, formando un rivestimento robusto e durevole che aderisce fortemente senza fondere il materiale di base. Oltre ad avere geometrie ottimizzate per i flussi in ingresso nel cilindro, le sedi valvole prodotte con tecnologia cold spray hanno maggiore conducibilitá termica e consentono un migliorare raffreddamento intorno alle valvole. Con la tecnologia cold spray si opera al di sotto dei punti di fusione dei materiali coinvolti, consentendone l’unione senza la loro fusione. Questo processo impedisce la formazione di composti intermetallici e porositá che sono comuni nei metodi tradizionali di saldatura per fusione. Di conseguenza, i rivestimenti realizzati con cold spray presentano un’adesione, una durata e un’affidabilitá superiori, qualitá fondamentali per le sedi delle valvole dei motori. Questa applicazione é una novitá mondiale nel settore dei motori automobilistici e sfrutta la vasta esperienza di Nissan nella progettazione di propulsori, nell’ingegneria dei materiali e nella produzione. Il processo incorpora una lega a base di rame senza cobalto appositamente sviluppata con eccellente conducibilitá termica, ugelli interni ispirati alle tecniche di lucidatura utilizzate nella produzione di stampi forgiati e sistemi di garanzia della qualitá basati sull’intelligenza artificiale. e-Power é la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilitá elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-Power la potenza generata dal motore termico non é mai trasmessa direttamente alle ruote. Un propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziositá, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comoditá quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina. Dalla sua introduzione nel 2016, Nissan ha progressivamente migliorato e-Power, ampliandone la disponibilitá su vari modelli e mercati. Oltre al nuovo motore turbo da 1,5 litri progettato appositamente per il nuovo e-Power, un altro elemento fondamentale é rappresentato dal propulsore modulare 5-in-1 di nuova concezione, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un assemblaggio piú compatto e piú leggero. Inoltre, la nuova calibrazione e il migliore isolamento acustico riducono vibrazioni e rumore sotto carico. Dopo Qashqai, Nissan prevede di introdurre il nuovo e-Power negli Stati Uniti e in Canada sulla Rogue di nuova generazione, nonchê in Giappone con il nuovissimo minivan Elgrand nell’anno fiscale 2026. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Ago-25 12:51

