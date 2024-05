Nissan Townstar anche in versione Evalia per trasporto persone

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan presenta Townstar Evalia, la versione per il trasporto persone del suo veicolo commerciale compatto. Con una capacitá di sette posti, disponibile in versione benzina o 100% elettrico, ampio spazio di carico e ricca dotazione tecnologica, Nissan Townstar Evalia é il mezzo ideale per il lavoro e per il tempo libero. Grazie alla sua straordinaria versatilitá, Townstar Evalia é in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti che vogliono viaggiare comodamente su strade urbane o extraurbane, in compagnia di colleghi, amici o con la famiglia. Il passo é stato aumentato e le ampie porte scorrevoli rendono piú facile l’accesso alla seconda e terza fila di sedili, i quali possono essere abbassati singolarmente o rimossi per passare dalla configurazione a 7 posti a quella a 5 o 2 posti. In questo modo é possibile modificare e organizzare lo spazio per il trasporto passeggeri e il trasporto di cose, con la capacitá di carico che puó arrivare fino a 3.750 litri, a cui si aggiungono 49 litri del vano porta oggetti anteriore. Il nuovo Townstar Evalia é disponibile con propulsore elettrico da 122 CV di potenza a 245 Nm di coppia, alimentato con batteria da 45 kWh che offre un’autonomia di 265 km. Il mezzo é dotato anche di una pompa di calore e di un sistema di raffreddamento a liquido per garantire il comfort dell’abitacolo e allo stesso tempo maggiore efficienza e quindi maggiore autonomia. La ricarica da 22kW AC é la migliore della categoria e consente di passare dal 15% all’80% di carica della batteria in appena un’ora e 30 minuti. Con la ricarica rapida da 80kW DC questo tempo si riduce a soli 37 minuti. Nissan Townstar Evalia é disponibile, inoltre, con motore a benzina da 1,3 litri di cilindrata e potenza pari a 130 CV. Ricca la dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza, tra cui la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, l’avviso di stanchezza del guidatore, il sistema di mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la funzionalitá e-Call che permette al guidatore di mantenere mani sul volante e occhi sulla strada anche quando é necessario fare una telefonata. Inoltre, il veicolo é equipaggiato con l’Around View Monitor [AVM], che tramite telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, molto utile in fase di manovra a bassa velocitá. Particolare attenzione é stata posta alla qualitá di vita a bordo della vettura con una serie di migliorie, tra cui l’insonorizzazione dell’abitacolo la cui silenziositá é ora ai vertici della categoria. Anche Townstar Evalia, come tutta la gamma LCV Nissan, ha garanzia standard di 5 anni o 160.000 km e di 8 anni/160.000 km di garanzia sulla batteria EV. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Mag-24 13:50

