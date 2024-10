Njie: primo gol in Serie A e il Torino ritrova vittoria

agenzia

Il Como speca e viene sconfitto 1-0, per Vanoli tre punti pesantissimi TORINO (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive si interrompe l’emorragia di risultati per il Torino, che vince una durissima partita contro il Como: il giovane Njie firma l’1-0 che vale tre punti pesantissimi per Vanoli. Si inizia con un ottimo ritmo nella sfida dell’Olimpico, coi lariani che guadagnano progressivamente campo e mettono nuovamente in mostra il talento di Nico Paz. L’argentino va vicinissimo alla rete, ma la miglior occasione é per Fadera: grande parata di Vanja Milinkovic-Savic, migliore in campo quest’oggi, per evitare la rete dell’ex Genk. Fabregas perde Sergi Roberto e trema nel finale, visto che Ché Adams si vede annullare una rete: c’era un ampio fuorigioco. Nella ripresa Vanoli schiera Vojvoda al posto di Walukiewicz per arginare Fadera e la mossa funziona, col Toro che riprende campo e coraggio. Ricci sfiora il gol con una conclusione sul primo palo, poi Audero é decisivo su Lazaro. Risponde il Como con Strefezza e Nico Paz, ma Milinkovic-Savic si conferma insuperabile. Vanoli osa giocandosi l’imprevedibilitá del classe 2005 Njie, prodotto del vivaio, e viene premiato. Al 75′ il subentrante approfitta di uno sciagurato (e corto) retropassaggio di Braunoder per siglare l’1-0, il gol decisivo per questa sfida: il 19enne ruba palla e insacca alle spalle di Audero da pochi passi. Fabregas rimescola le carte inserendo Belotti e schierandosi a tre, con una formazione confusionaria ed efficace al tempo stesso. Il suo Como crea infatti tre occasioni nel recupero con Cutrone, Perrone e Mazzitelli: strepitosa la parata di Milinkovic-Savic, che salva su quest’ultimo e blinda il risultato con un magnifico intervento al 95′. Esulta dunque il Torino, che sale a quota 14 punti e risale la classifica chiudendo il suo momento difficile. Esce a testa alta, invece, il Como di Fabregas: rimangono i nove punti in classifica, ma anche quest’oggi i lariani hanno mostrato un calcio attrattivo e spettacolare. – Foto Image – (ITALPRESS). xq3/srp/red 25-Ott-24 23:17

