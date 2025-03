Nordio “Punire magistrati per opinioni politiche? Nulla di concreto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Punire i magistrati se esprimono opinioni politiche non é una questione all’ordine del giorno e non é un nostro disegno di legge, si tratta piuttosto di una riflessione che facciamo da tempo sul fatto che alcuni di loro si esprimono in termini rudi e aggressivi, come avvenuto di recente nei confronti di esponenti del governo, e su quali possono essere le conseguenze: in questo momento peró non c’é nulla di concreto”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite a Cinque minuti su Rai1. “L’idea di un controllo dell’esecutivo sulle decisioni dei giudici, é una vecchia litania petulante che non ha nessun fondamento razionale. La separazione delle carriere esiste in tutti i Paesi democratici dove é stato instaurato il processo accusatorio, che in Italia esiste dal 1988: non vedo dove possa esserci lesa maestá nei confronti della magistratura”, ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xd8/ads/red 24-Mar-25 19:52

