Norris il piú veloce a Silverstone ma la Ferrari c’é

Nelle libere del venerdí il pilota McLaren precede Leclerc e Hamilton. SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lando Norris mette tutti in fila sulla pista di casa ma la Ferrari c’é e si vede. Il venerdí di Silverstone sorride al pilota britannico della McLaren che fa segnare il miglior tempo di giornata nella seconda sessione di libere in 1’25″816. Norris é l’unico a scendere sotto il muro dell’1’26” ma alle sue spalle si piazzano le due Rosse, con Charles Leclerc secondo a 0″222 e Lewis Hamilton terzo a 0″301. Non una sorpresa visto quanto visto al mattino, dove il sette volte campione del mondo era stato il piú veloce (1’26″892) davanti allo stesso Norris e all’altro pilota McLaren e leader del Mondiale Oscar Piastri, con Leclerc quarto. Piastri si migliora al pomeriggio ma resta dietro le due Ferrari a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Venerdí difficile per Max Verstappen: lontano dai migliori al mattino, nella seconda sessione riesce a risalire al quinto posto anche se a 0″498 da Norris, davanti alle Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, rispettivamente sesto e ottavo e separati da Lance Stroll su Aston Martin. A chiudere la Top Ten di giornata, nelle FP2, le Racing Bulls di Isack Hadjer e Liam Lawson. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/glb/red 04-Lug-25 18:51

