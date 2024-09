Norris in pole a Monza e prima fila McLaren, 4° Leclerc e 5° Sainz

agenzia

Davanti alle due Rosse anche Piastri e Russell, male le Red Bull MONZA (ITALPRESS) – Sará Lando Norris a scattare domani dalla pole position del Gran Premio d’Italia, 16esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della McLaren scatterá davanti a tutti grazie all’1’19″327 fatto segnare nel Q3 di Monza: quinta pole in carriera, la quarta stagionale dopo Barcellona, Hungaroring e Zandvoort. Al suo fianco, per una prima fila tutta McLaren (era dal 2012 con Hamilton che non centrava la pole a Monza), ci sará Oscar Piastri, piú lento di appena 109 millesimi, mentre le Ferrari – in pole nelle ultime due edizioni – devono accontentarsi della quarta e quinta posizione rispettivamente con Charles Leclerc (+0″134) e Carlos Sainz (+0″140). Davanti alle due Rosse aprirá la seconda fila George Russell con la Mercedes, sesto il compagno di squadra Lewis Hamilton che affiancherá in terza Sainz. Male le Red Bull: solo settimo Max Verstappen, a quasi sette decimi da Norris, e ottavo Sergio Perez. A chiudere la Top Ten Alexander Albon su Williams e Nico Hulkenberg su Haas. Erano rimasti fuori dalla lotta per le prime cinque file Fernando Alonso su Aston Martin, Daniel Ricciardo (RB), Kevin Magnussen (Haas) e le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon; nel Q1 eliminati invece Yuki Tsunoda (RB), Lance Stroll (Aston Martin), il neo pilota Williams Franco Colapinto e le due Kick Sauber di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 31-Ago-24 17:18

