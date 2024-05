Norris vince il Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc

agenzia

Primo successo in carriera per il pilota della McLaren MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Gran Premio numero 110 é quello buono per Lando Norris, che centra finalmente la sua prima vittoria in Formula Uno. È il pilota britannico della McLaren a imporsi un po’ a sorpresa a Miami, precedendo il vincitore della sprint di ieri Max Verstappen, secondo con la sua Red Bull dopo essere scattato dalla pole, e Charles Leclerc, sul podio con la Ferrari davanti al compagno di squadra Carlos Sainz che, dopo un grande duello con Oscar Piastri, non riesce a ricongiungersi con i primi e chiude quarto. Per la McLaren si tratta del primo successo dopo due anni e mezzo: l’ultima gioia era arrivata a Monza, nel 2021, con Daniel Ricciardo. La Red Bull piazza poi Sergio Perez al quinto posto, davanti a Lewis Hamilton. Alle spalle del sette volte campione del mondo un positivo Yuki Tsunoda (RB), completano la zona punti George Russell con l’altra Mercedes, Fernando Alonso su Aston Martin ed Esteban Ocon con la Alpine. Verstappen resta saldamente al comando del Mondiale piloti. Prossimo appuntamento in calendario a Imola, col Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna dal 17 al 19 maggio. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-24 23:40

