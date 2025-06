Notte di follia in Francia dopo il trionfo del Psg, 2 morti e 560 fermi

agenzia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Notte di grande gioia ma anche di follia a Parigi e in altre zone della Francia per celebrare il trionfo del Psg, 5-0 all’Inter nella finale di Champions League. Un ragazzo di 17 anni é stato ucciso a coltellate a Dax durante i festeggiamenti: il giovane é spirato in ospedale. Quattro persone appartenenti a una stessa famiglia sono rimaste ferite – due di loro in modo grave – sabato sera a Grenoble, dove un’auto ha travolto la folla in estasi. Secondo la Prefettura locale, l’uomo si é presentato alla polizia per autodenunciarsi e ora é tenuto in stato di fermo. Non si sarebbe trattato di un’azione intenzionale, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria vettura, lanciata ad alta velocitá, a Jean-Jaures, una delle principali strade di Grenoble. Una ragazza é morta a Parigi, investita da un’auto mentre si trovava a bordo del suo scooter. Nella Capitale, incidenti sono esplosi sugli Champs-Elysees e nei pressi del Parco dei Principi: circa 600 persone sono state fermate. Tra queste, 30 hanno fatto irruzione in un negozio di scarpe sugli Champs-Élysêes. Due auto sono state incendiate vicino al Parc des Princes. Registrati anche scontri con la polizia e strade in fiamme. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 01-Giu-25 11:34

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA