Nucleare, Pichetto Fratin “Possibile abbattimento bollette del 30-40%”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il nucleare potremmo avere convenienza economica sulle bollette, con un abbattimento del 30-40%, arrivando a sfiorare la Spagna. Questa é l’ipotesi, attualmente, che i ricercatori stanno dando nel momento in cui avremo la costruzione in serie di questi reattori. Poi, se all’inizio del prossimo decennio si valuterá, se ci saranno altre forme di produzione a un prezzo piú conveniente, vorrá dire che non metto piú il reattore ma quella nuova tecnologia”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di “Mattino Cinque News” su Canale 5. “La sicurezza é un dato fondamentale, nel momento in cui ho presentato un disegno di legge, ci sono tutte una serie di azioni da svolgere”, ha aggiunto. “Da un lato approvare il disegno di legge come delega per la legge quadro e poi creare tutta una serie di provvedimenti che devono dare la garanzia: con le caratteristiche tecniche degli impianti, della certificazione, creare un ente di certificazione e di controllo, ci sono tutta una serie di azioni proprio per dare la sicurezza”, ha concluso il ministro. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xc3/ads/mgg/red 06-Mar-25 10:20

