“Number Ten”, 10 storie per raccontare la Nuova Diga Foranea di Genova

GENOVA (ITALPRESS) – “Number Ten” é il nuovo progetto di comunicazione ideato per raccontare la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere infrastrutturali piú complesse e strategiche d’Europa, attraverso dieci storie, testimoni delle sfide affrontate durante la costruzione di quest’opera. Un progetto che nasce dall’idea di mettere al centro le persone: dieci protagonisti che, con le loro esperienze e competenze, incarnano lo spirito del “numero 10” – creativitá, talento, dedizione – diventando testimoni diretti dell’impresa. Il primo episodio é dedicato alla Drafinsub, azienda specializzata nelle immersioni a grandi profonditá, grazie all’utilizzo della tecnica delle immersioni in saturazione, che permette ai sub di lavorare per ore e ore sul fondo del mare vivendo per un mese in una camera iperbarica. Il protagonista di questa storia é Adriano Prosperi, presidente di Drafinsub e primo sommozzatore italiano. Dopo il racconto di Drafinsub, “Number Ten” narrerá altre storie: dal comandante che attraversa il Mediterraneo sulle navi che trasportano carichi vitali per l’opera, all’ingegnere che ha lavorato alla realizzazione del Mose di Venezia e che oggi coordina i lavori a Genova; dal “traghettatore dei cassoni” che sposta in mare i colossi di calcestruzzo alti come palazzi di otto piani, all'”uomo del tempo”, il tecnico incaricato di analizzare le condizioni atmosferiche per capire come e quando si puó lavorare in mare aperto. Capacitá personali e tecnologie sofisticate al servizio della Nuova Diga Foranea di Genova, realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato dal Gruppo Webuild. I cassoni che saranno posati daranno vita a una diga lunga 6 chilometri che permetterá al porto di Genova di accogliere le navi piú grandi al mondo che oggi raggiungono i 400 metri di lunghezza. “Number Ten” racconta quindi “i segreti di questa impresa titanica, le eccellenze ingegneristiche, le tecniche uniche al mondo, ma soprattutto i talenti delle persone al lavoro per un’infrastruttura simbolo per Genova e per l’Italia intera”. – Foto screenshot da video “Number Ten” – (ITALPRESS). sat/com 12-Set-25 19:27

