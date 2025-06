agenzia

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – La nuova gamma delle piccole sportive Aprilia 125 si arricchisce con l’arrivo della nuova Aprilia RS 125 GP Replica, omaggio alla raffinata Aprilia RS-GP25, il prototipo impegnato nel Mondiale MotoGP con il Campione del Mondo Jorge Martin e con Marco Bezzecchi. Aprilia RS 125 GP Replica adotta infatti la stessa grintosa livrea delle MotoGP ufficiali, dominata dal nero, con grafiche rosse e viola, inclusi i loghi degli sponsor del team Aprilia Racing. Una adrenalinica “Race Replica”, con una estetica fedelmente riprodotta in ogni particolare, che si distingue anche per il ricco allestimento di serie, che include il cambio elettronico QuickShift, per cambi marcia rapidi e precisi, e il coprisellino monoposto, per un’estetica ancora piú sportiva. Un look grintoso, che richiama immediatamente la pista e la competizione, sottolineato anche dalla grintosa verniciatura nero opaco del forcellone e del telaio, realizzato in travi pressofuse di alluminio con nervature incrociate di rinforzo, frutto della enorme competenza di Aprilia. Anche Aprilia RS 125 GP Replica beneficia ovviamente delle importanti migliorie tecniche introdotte su RS 125 per il 2025. Il motore monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, é stato rivisto nella messa a punto e vanta le stesse prestazioni da prima della classe della precedente unitá, nonostante sia conforme alla piú stringente normativa Euro 5+: 15 CV (11kW) a 10.500 giri/min e 11,5 Nm a 8.500 giri/min, valori di riferimento nella categoria. Di serie anche il traction control (escludibile), e l’evoluto ABS a due canali sviluppato in collaborazione con Bosch e dotato di sistema antiribaltamento in caso di frenata di emergenza. Aprilia RS 125 GP Replica é disponibile presso la rete Aprilia al prezzo di 5.899 Euro. foto: ufficio stampa Piaggio Group (ITALPRESS). tvi/com 25-Giu-25 18:40

