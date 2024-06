agenzia

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Bmw Serie 2 Coupê é veicolo unico nel segmento delle compatte, che combina sportivitá estrema, dinamica perfettamente controllabile e caratteristiche premium. Il modello a due porte é ora ancora piú appetibile grazie a un nuovo design, a un equipaggiamento di serie ampliato e a una moderna digitalizzazione. Tutte le varianti sono dotate di serie del pacchetto M Sport e di ulteriori caratteristiche di comfort. Nuove verniciature, cerchi in lega leggera, volanti, listelli e rivestimenti dei sedili aggiungono un tocco di modernitá agli esterni e agli interni del veicolo. Anche il nuovo Bmw iDrive con QuickSelect e gli innovativi servizi digitali basati sul Bmw Operating System 8.5 contribuiscono al carattere progressista della nuova Bmw Serie 2 Coupê. Con le sue proporzioni compatte, il design piú curato, i motori potenti e le sospensioni M Sport di serie, la nuova BMW Serie 2 Coupê offre un’esperienza di guida piú emozionante che mai. Il modello a due porte segue le orme della leggendaria BMW Serie 02, che giá negli anni Sessanta era considerata l’emblema del piacere di guida. La sua gamma di motori comprende unitá a benzina e diesel a quattro cilindri altamente efficienti, che trasmettono la loro potenza alla strada attraverso un cambio Steptronic a otto rapporti e la classica trazione posteriore, nonchê un motore a sei cilindri in linea nella nuova Bmw M240i xDrive Coupê, unico nel suo genere nell’ambiente competitivo. La nuova Bmw Serie 2 Coupê sará lanciata sul mercato nell’agosto 2024. Sará prodotta nello stabilimento di San Luis Potosî, in Messico, dove viene costruita anche la nuova Bmw Serie 3 berlina con motore a combustione e trazione ibrida plug-in. L’impianto, inaugurato nel 2019, é caratterizzato da processi produttivi particolarmente efficienti e sostenibili. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Giu-24 14:15

