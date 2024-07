Nuova Defender Octa, performance estreme su strada e in off-road

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Arriva sul mercato la nuova Defender Octa, il modello piú resistente, piú capace e piú lussuoso della famiglia 4×4, che porta le capacitá della Defender 110 a un livello senza precedenti. L’esterno é piú audace e resistente che mai, con un carattere unico. L’altezza di guida é rialzata, la sua postura allargata e i passaruota estesi per una presenza incredibile. I paraurti riprogettati offrono un angolo di approccio e angoli di uscita migliori, mentre la robusta protezione sottoscocca offre ai conducenti la sicurezza per spingersi piú avanti su terreni accidentati. E sará capace di affrontare guadi di un metro d’acqua, piú di qualsiasi altra Defender di produzione. Ogni Defender Octa é caratterizzata da una nuova grafica a diamante cerchiato, che vede un diamante nero lucido all’interno di un disco in titanio lavorato e sabbiato su ogni pannello Signature Graphic. Il lusso Defender Octa é incarnato dalla Defender Octa Edition One, disponibile nel primo anno di produzione. Questa presenta specifiche particolarmente curate, é rifinita nella nuova esclusiva tinta Faroe Green con interni rivestiti in tessuti UltrafabricsTM PU Khaki ed Ebony e maglia 3D senza cuciture. Il tutto abbinato a nuovi dettagli in Chopped Carbon Fiber, cerchi forgiati in lega da 20 pollici, ed a una scelta di pneumatici all-terrain od opzionali Advanced All-Terrain appositamente sviluppati. La nuova Defender Octa dona al brand Defender prestazioni inaudite. Alimentata da un motore V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri da 635 CV accoppiato a un cambio automatico a otto marce a due gamme di velocitá, é la Defender piú potente ed estrema di sempre. La nuova Defender Octa sfiorerá i 250 km/h con cerchi in lega leggera da 22 pollici e pneumatici per tutte le stagioni. Con 750 Nm1 di coppia (fino a 800 Nm in modalitá Octa) tarata per adattarsi alle eccezionali prestazioni all-terrain del veicolo, la nuova Defender Octa é in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi, mentre la coppia massima é disponibile da soli 1.800 giri/min fino a quasi 6.000 giri/min, per una guidabilitá eccezionale. Le capacitá dinamiche della nuova Octa vanno oltre quelle di qualsiasi precedente Defender, con l’introduzione delle sospensioni 6D Dynamics interconnesse idraulicamente, insieme ad ampie modifiche hardware e geometriche. Unica nel suo genere, é progettata per essere divertente da guidare su strada come in fuoristrada, senza compromessi. Defender Octa ha un’altezza da terra aumentata di 28 mm, e ha un assetto allargato di 68 mm, per off-road piú agevole e stabilitá. Per offrire sicurezza e controllo senza precedenti su qualsiasi terreno, garantendo sia la massima articolazione delle ruote in fuoristrada sia la riduzione del rollio su strada, i componenti delle sospensioni rivisti includono bracci trasversali piú lunghi e resistenti e ammortizzatori attivi unici con accumulatori separati. Dispone inoltre di dischi freno anteriori da 400 mm potenziati con pinze Brembo e il rapporto di sterzo piú veloce di qualsiasi Defender fino ad oggi, per risposte immediate e precise. Un’avanzata rete di ammortizzatori semi-attivi a variazione continua collegati idraulicamente elimina virtualmente il beccheggio e il rollio della carrozzeria su strada, il sistema 6D Dynamics contribuisce anche a un comfort e a una raffinatezza senza precedenti per Defender. Su terreni accidentati, 6D Dynamics consente una maggiore articolazione delle ruote per affrontare ostacoli ancora piú impegnativi, il che significa che i clienti possono spingere le loro avventure ancora piú lontano con un comfort superiore. Le funzionalitá complete della nuova Defender Octa, che puó rilevare automaticamente su quale superficie viene guidata e ottimizzare di conseguenza le impostazioni dinamiche, sono sbloccate tramite le sue modalitá di guida avanzate. Oltre alla modalitá Comfort predefinita, la modalitá Dynamic offre la migliore esperienza su strada incentrata sulle prestazioni, regolando le impostazioni di sterzo, acceleratore e sospensioni del veicolo con una sola pressione del pulsante trasparente del logo sul volante. Premendo a lungo lo stesso pulsante si accede alla modalitá Octa, la prima modalitá di guida fuoristrada Defender dedicata con un focus sulle prestazioni. Questa é stata appositamente sviluppata per garantire il massimo controllo e la fiducia del conducente. La modalitá Octa abilita anche una modalitá Off-road Launch, per un’accelerazione ottimale. E, se combinata con le impostazioni di controllo della trazione piú basse (TracDSC o DSC OFF), attiva anche un’esclusiva calibrazione ABS Off-Road per prestazioni di frenata ottimali anche su superfici allentate. Per manovre in fuoristrada piú tecniche, la suite Defender di modalitá Terrain Response rimane a disposizione del conducente, con calibrazioni specifiche per Sand, Mud and Ruts, Grass Gravel Snow e Rock Crawl, assistita da ADAS per il fuoristrada, come ClearSight Ground View 3, che rende efficacemente il cofano “trasparente” per una migliore visibilitá e sicurezza fuori dai sentieri battuti. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover – ads/com 03-Lug-24 12:39

