Nuova generazione elettrica per Opel Combo, Vivaro e Movano

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – La nuova generazione del trio di veicoli commerciali leggeri Opel é pronta a partire: il nuovo compatto Opel Combo, il nuovo Opel Vivaro di medie dimensioni e il nuovo Opel Movano di grandi dimensioni sono giá ordinabili e saranno presto in grado di gestire quasi tutte le attivitá: flessibile, robusti, ultramoderni e distintivi. Ogni modello sará caratterizzato da un nuovo stile esterno e da una cabina ridisegnata, mentre le versioni elettriche a batteria continueranno a offrire un’autonomia di guida ai vertici della categoria, con il nuovo Opel Movano Electric in grado di percorrere fino a 420 chilometri con una singola carica (guidando come prescritto dal ciclo WLTP). Ció é reso possibile dalle tecnologie all’avanguardia delle batterie e da miglioramenti come l’aumento dell’efficienza. Anche i nuovi Opel Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric continuano a offrire la piena capacitá operativa delle loro controparti con motori a combustione interna. Tuttavia, i veicoli commerciali leggeri Opel non saranno disponibili solo con trazione elettrica a zero emissioni locali o con motori a combustione ad alta efficienza. Oltre all’Opel Vivaro Hydrogen, il nuovo Opel Movano arricchirá anche la gamma di motorizzazioni come l’innovativo Opel Movano HYDROGEN mosso da celle a combustibile. I nuovi modelli di veicoli commerciali leggeri del marchio con il Blitz sono immediatamente riconoscibili grazie alla nuova interpretazione specifica per i veicoli commerciali leggeri del frontale del marchio Opel Vizor, familiare alle nuove vetture Opel. Il Vizor integra l’emblema del marchio con i caratteristici fari anteriori, creando un’unico elemento che si estende completamente sul frontale del veicolo. Oltre al design esterno, gli interni dei nuovi Opel Combo, Vivaro e Movano sono stati ulteriormente sviluppati. I punti principali includeranno nuovi sistemi di infotainment wireless compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori fino a 10 pollici. La nuova generazione di Opel Combo, Vivaro e Movano é leader anche per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida. Il nuovo Opel Combo porta per la prima volta nel suo segmento i fari a matrice Intelli-Lux LED® Matrix adattivi e antiabbagliamento. Il nuovo Opel Movano consente la guida autonoma di livello 2, una novitá assoluta nella sua storia. A seconda del modello, sono disponibili fino a 21 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, che rendono piú facili e sicuri i viaggi di lavoro, nonchê le manovre nei locali aziendali o in cittá. La nuova entusiasmante offerta é completata da un’ampia varietá di versioni: come di consueto, il trio di veicoli commerciali leggeri é disponibile in diverse lunghezze e altezze, nonchê in numerose varianti di carrozzeria per soddisfare quasi tutte le esigenze commerciali. Inoltre, i modelli si distinguono per volumi di carico esemplari e capacitá di carico e traino, equipaggiati per gestire anche i compiti piú impegnativi del lavoro quotidiano. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 26-Mar-24 13:35

