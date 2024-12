Nuova Lancia Ypsilon, concluso il roadshow lungo la penisola

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Un mese e migliaia di chilometri dopo, il roadshow con cui la Nuova Lancia Ypsilon ha emozionato lo Stivale intero é giunto al termine. Partita da Torino a metá novembre, l’ultimom modello realizzato dal Centro Stile Lancia ha attraversato il Paese da Nord a Sud, andata e ritorno. Dal Piemonte alla Lombardia, dal Lazio alla Campania: in quest’ordine, la prima vettura della nuova era di Lancia ha solcato le strade piú famose di Torino, Milano, Roma e Napoli, sfilando nei luoghi piú significativi delle principali cittá italiane. Il nastro di partenza non poteva che essere il capoluogo sabaudo, dove Lancia affonda le proprie radici. Era il 1906 quando Vincenzo Lancia fondó l’omonima casa automobilistica, inaugurando 118 anni di eleganza e innovazione, sempre al servizio della gente. La flotta di dieci Ypsilon ha danzato sotto le luci natalizie di via Po e del Quadrilatero, passando per Piazza Castello, Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Carlo, il “salotto di Torino”. La Nuova Ypsilon ha poi fatto sosta a Milano. Quale migliore passerella se non la cittá della moda e del glamour con la prestigiosa via Montenapoleone? Nel luogo dove si incontrano i marchi italiani piú rinomati al mondo, simboli dell’eleganza e dell’artigianalitá nostrana, come Gucci, Prada, Armani e Versace, il nuovo modello ha messo in mostra tutto il suo splendore, unendo tradizione e innovazione, valori fondamentali del Made in Italy. Da Milano a Roma, la Nuova Ypsilon ha rapito e stregato i turisti e gli abitanti della Cittá Eterna, il cuore tricolore del Belpaese, intraprendendo un viaggio su e giú per i colli romani e attraversando alcuni dei luoghi piú iconici dell’Urbe: dal Circo Massimo al Colosseo, da Piazza di Spagna alla Fontana di Trevi, fino a Piazza Navona. Prima di tornare a casa, il tour ha toccato anche Napoli. Sinonimo di calore e allegria, la Ypsilon ha costeggiato il lungomare partenopeo, visitando anche Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, via Toledo e i quartieri di Chiaia e Vomero, all’interno di una cornice mozzafiato, divisa a metá tra il mare cristallino e il Vesuvio che, dall’alto dei suoi 1.281 metri, osserva silenziosamente Partenope in tutto il suo splendore. Infine, la flotta di Ypsilon ha fatto rientro al nord, prima a Milano e poi a Torino, il 17 e 18 dicembre. Un mese all’insegna dell’eleganza di un marchio italiano esclusivo nato oltre un secolo e che é ora pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia leggendaria. “Il roadshow della nuova Lancia Ypsilon é stato un bel viaggio nel cuore della nostra Italia. Questo roadshow ci ha permesso di mostrare al pubblico non solo il design senza tempo e l’innovazione tecnologica della nuova Ypsilon, ma anche di celebrare lo stile e l’eleganza che da sempre contraddistinguono Lancia. La risposta del pubblico é stata fantastica: migliaia di persone hanno partecipato agli eventi organizzati nelle diverse tappe, dimostrando un grande interesse e un profondo legame con il nostro marchio. Continuano comunque le attivitá locali svolte dai concessionari. Quindi non mancheranno le occasioni per trovarsi con la Nuova Ypsilon” ha commentato Luca Napolitano, CEO di Lancia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 27-Dic-24 15:14

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA