Nuova LEAF, torna l’elettrica di Nissan

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arriverá sulle nostre strade la prossima primavera la nuova LEAF che segna una tappa fondamentale nell’evoluzione della vettura che continua a guidare la strategia di elettrificazione Nissan. La terza generazione di LEAF ha un design elegante, autonomia ai vertici della categoria e tecnologie avanzate per un’esperienza di guida totalmente connessa. Progettata per integrarsi perfettamente nell’ecosistema elettrico, la nuova LEAF ha caratteristiche in grado di attrarre anche clienti che finora hanno acquistato vetture con motore termico. Infatti, l’ampia autonomia fino a 604 km, l’alta velocitá di ricarica fino a 417 km in 30 minuti e una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza rendono la guida 100% elettrica ancora piú facile e piacevole. Dal suo debutto nel 2010, Nissan LEAF ha venduto circa 700.000 unitá a livello globale, guadagnandosi un posto nella storia come il primo veicolo elettrico al mondo per il mercato di massa. Oggi Nissan inaugura un nuovo capitolo per questo modello, pensato per soddisfare le esigenze dei clienti moderni, pur rimanendo fedele alle sue radici. “Con la nuova LEAF, offriamo un veicolo elettrico che unisce design elegante, autonomia straordinaria, sicurezza e il meglio dell’innovazione Nissan nel segmento. Siamo entusiasti di vedere al piú presto la terza generazione di questa iconica vettura sulle strade europee” ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President, Marketing & Mobility, Nissan AMIEO. Progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF ha linee esterne eleganti e slanciate, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,25 a vantaggio di prestazioni e autonomia. Maniglie delle portiere a filo, linea del tetto filante, sottoscocca piatto, superfici scolpite e caratteristici gruppi ottici anteriori e posteriori conferiscono alla vettura un aspetto moderno e high-tech. La nuova LEAF ha dimensioni esterne compatte, ideali per la guida in cittá, e interni spaziosi, ergonomici e realizzati con materiali premium progettati per soddisfare le esigenze quotidiane delle famiglie moderne. Il bagagliaio, che offre 437 litri di spazio di carico VDA, é facilmente accessibile grazie al portellone elettrico, e alcune varianti includono anche barre al tetto per l’installazione di barre trasversali. Sette colori per gli esterni, tra cui l’esclusivo turchese LEAF – Luminous Teal, e rivestimenti interni disponibili in nero o bianco con accenti viola. Su tutte le versioni, il design dei cerchi é ottimizzato per garantire prestazioni aerodinamiche e stile unico. Le opzioni includono cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 195 sulla versione base, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 215 sulla versione intermedia e cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/45R19 sulla versione top di gamma. Il design dei cerchi in lega da 18 pollici presenta un riferimento al motivo “Ni-San”, che riprende i fanali posteriori 3D. ‘Per la terza generazione di LEAF abbiamo introdotto una nuova espressione per il design elettrico: sicuro e moderno, con l’inconfondibile DNA Nissan. La silhouette aerodinamica, i fari distintivi e i dettagli interni accuratamente realizzati riflettono una profonda comprensione di ció che i clienti europei di veicoli elettrici moderni apprezzano, non solo in termini di funzionalitá, ma anche di stile ed emozioni” ha dichiarato Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe. La nuova LEAF é pensata sia per gli spostamenti in cittá che per i lunghi viaggi, con due opzioni di batteria, entrambe in grado di offrire un’eccellente autonomia: Standard da 52kWh fino a 436km; Estesa da 75kWh fino a 604km. Con la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW – che fa recuperare fino a 417 km in soli 30 minuti – e un’autonomia in autostrada di oltre 330 km a 130 km/h, la nuova Nissan LEAF permette di percorrere lunghe distanze in tempi paragonabili a quelli dei veicoli con motore termico. Questo, unitamente agli ampi spazi interni, fanno di LEAF una valida soluzione come auto principale per le famiglie. Il sistema intelligente di gestione termica della batteria – che garantisce una ricarica rapida e costante in un ampio intervallo di temperature – funziona in tandem con il navigatore Route Planner di Google Maps. La simbiosi fra i due sistemi permette di identificare le stazioni di ricarica lungo il percorso e di impostare la temperatura ottimale per la ricarica. Il tutto avviene automaticamente e massimizza velocitá ed efficienza della ricarica. Dotata della funzionalitá Vehicle-to-Load (V2L), LEAF consente di ricaricare o alimentare una vasta gamma di dispositivi esterni di piccole e medie dimensioni, come bollitori, luci portatili o griglie elettriche. Grazie a un adattatore accessorio, i clienti possono utilizzare la porta di ricarica V2L esterna per erogare fino a 3,6 kW di potenza elettrica. La nuova LEAF é compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), che consentirá in futuro di reimmettere l’energia immagazzinata nella rete elettrica, cosa che aiuterá i clienti a ridurre i costi energetici, contribuendo al contempo a un sistema energetico piú stabile e sostenibile. Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV – la stessa di Nissan Ariya – la nuova LEAF ha sospensioni MacPherson sull’asse anteriore e multi-link sul posteriore, una combinazione che offre massimo comfort, equilibrio e controllo, sia nel traffico cittadino che nei lunghi viaggi. Le tante tecnologie innovative di assistenza alla guida rendono ogni viaggio comodo e sicuro. Tra queste: ProPILOT Assist con Navi-link, che mantiene la vettura all’interno della corsia e alla distanza di sicurezza dal veicolo che precede; legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocitá ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocitá nelle curve o sulle rampe autostradali. e-Pedal Step e frenata rigenerativa regolabile, che garantiscono una guida comoda fluida utilizzando un solo pedale. I livelli di rigenerazione sono regolabili tramite leve al volante o automaticamente tramite il sistema Intelligent Distance Control, che adatta la rigenerazione in base alle condizioni del traffico. L’Around View Monitor, che tramite quattro telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, é stato migliorato con la funzione 3D, che oltre alla vista dall’alto permette di selezionare singolarmente una delle 8 viste tra anteriore, posteriore, le 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura, per individuare con maggiore dettaglio eventuali ostacoli non visibili in fase di manovra. La telecamera frontale riproduce le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante, come se il guidatore le guardasse da dietro attraverso il vano motore e il cofano trasparenti. Questo permette di effettuare manovre precise in luoghi stretti, in presenza di cordoli, gradini o dissuasori stradali in cemento evitando possibili danni a ruote e carrozzeria. La dotazione di sicurezza di serie comprende il cruise control intelligente, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia e il sistema di monitoraggio del conducente. La nuova LEAF offre un’ampia gamma di funzioni intuitive, molto utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio: Suite di Google integrata, che permette di accedere ai servizi Google Maps, Assistant e Play Store direttamente dagli schermi da 14,3 pollici. Il guidatore puó gestire tramite comandi vocali il navigatore, il climatizzatore e i dispositivi multimediali, cosí come sincronizzare app e servizi personali. Con l’app NissanConnect Services é possibile interagire da remoto con la vettura per verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica, regolare la temperatura dell’abitacolo, pianificare il prossimo viaggio sul navigatore e molte altre funzioni. BOSE PersonalPlus offre un suono chiaro e avvolgente, mentre un altoparlante integrato nel poggiatesta del conducente permette di isolare le indicazioni del navigatore e le notifiche del cellulare indirizzandole solamente al guidatore, consentendo ai passeggeri di ascoltare la musica senza interruzioni. Con gli aggiornamenti over-the-air e l’accesso unificato alle piattaforme di infotainment e mobili, la nuova LEAF offre un’esperienza tecnologica pronta per il futuro. La nuova LEAF sará realizzata nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, uno degli impianti di produzione piú avanzati d’Europa e pilastro fondamentale del progetto Nissan EV36Zero, l’Electric Vehicle Hub che dará vita al primo ecosistema EV completamente integrato al mondo, per la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile. Gli ordini di nuova Nissan LEAF partiranno nell’autunno di quest’anno, con le prime consegne previste per la primavera del 2026. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Giu-25 14:16

