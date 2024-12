Nuova Mercedes-AMG PureSpeed, l’esclusiva limited edition

agenzia

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Come primo modello della serie limitata Mercedes-Benz Mythos, la Mercedes-AMG PureSpeed ha celebrato la sua prima mondiale al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Una super car radicale ad alte prestazioni a due posti completamente aperta, senza tetto nê parabrezza, che vuole essere un omaggio alla storia del motorsport e offrire un’esperienza di guida indimenticabile. “La Mercedes-AMG PureSpeed é il modo piú diretto per sperimentare prestazioni e divertimento al volante. Grazie al design radicalmente aperto della vettura, senza tetto nê parabrezza, non c’é nulla a separare il guidatore e il passeggero dagli elementi esterni, consentendo loro di apprezzare pienamente il veicolo, la strada e il paesaggio con i cinque sensi. Il design sorprendente reinterpreta elementi delle leggendarie auto da corsa e crea una silhouette affascinante e senza tempo. In questo modo, la PureSpeed riunisce i tradizionali punti di forza di AMG: veicoli altamente emozionali e ad altissime prestazioni che ispirano – a colpo d’occhio e al volante” ha dichiarato Michael Schiebe, Amministratore Delegato di Mercedes-AMG e Responsabile delle Business Unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach. La Mercedes-AMG PureSpeed celebra la tradizione di Mercedes-Benz negli sport motoristici con il suo emozionante design da auto da corsa, materiali innovativi e tecnologia moderna. L’esclusiva special edition é limitata a soli 250 esemplari. Il design della Mercedes-AMG PureSpeed é caratterizzato dalla combinazione di una silhouette bassa, un cofano lungo e un frontale molto basso con un caratteristico shark nose. Con l’ampia presa d’aria, la scritta AMG e la stella Mercedes cromata scura sul muso morbido, il frontale ricorda la Mercedes-AMG ONE. Inoltre, presenta un cofano ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. Il lavoro di precisione del team aerodinamico é evidente anche nei piccoli deflettori parzialmente trasparenti sul frontale e sulle fiancate della vettura, che impediscono alle turbolenze di disturbare guidatore e i passeggero. Gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio a vista, ben definiti nella parte inferiore della vettura, creano un forte contrasto con le forme sensuali e rotonde della parte superiore. Anche il cofano del bagagliaio e il diffusore posteriore sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Il loro design tiene conto della mancanza del tetto. Il design dei cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici é caratterizzato da coperture in fibra di carbonio sull’asse anteriore e posteriore. Le coperture posteriori sono completamente chiuse per ridurre la resistenza dell’aria. Le coperture anteriori sono aperte per ottimizzare il flusso d’aria dell’avantreno e il raffreddamento dei freni. L’anteriore monta pneumatici 275/35 R 21 su cerchi da 9,5 J x 21 pollici; il posteriore utilizza pneumatici 305/30 R 21 su cerchi da 11,0 J x 21 pollici. Un altro elemento di spicco é il sistema HALO, che l’auto utilizza al posto del tradizionale montante A. Questo elemento é stato ispirato dalla classe regina del motorsport e fa parte di ogni veicolo di Formula 1 dal 2018 per proteggere la testa del pilota in caso di incidente. Il sistema di sicurezza della Mercedes-AMG PureSpeed é costituito da una robusta staffa tubolare in acciaio. L’elemento di sicurezza é saldamente fissato alla struttura della scocca dell’auto. Il componente, ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, protegge entrambi i passeggeri e si biforca dietro gli occupanti della vettura. Il sistema di protezione antiribaltamento prevede anche due roll bar rigidi, nascosti sotto gli spoiler aerodinamici. Anche questi componenti fanno parte della struttura a guscio. Un dettaglio interessante é che HALO é illuminato indirettamente nella parte inferiore da sottili strisce LED, portando l’illuminazione ambientale a un nuovo livello. Ci sono anche due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, progettati e realizzati appositamente per la Mercedes-AMG PureSpeed. Sono disponibili nel colore della vettura e sono dotati di un sistema di comunicazione interfono. I caschi consentono al conducente e al passeggero di comunicare in modo chiaro, anche ad alta velocitá. Come caratteristica aggiuntiva, gli smartphone possono essere abbinati al sistema interfono, consentendo al conducente e al passeggero di parlare al telefono e di ascoltare la musica attraverso gli altoparlanti del casco. Anche molte altre caratteristiche sono un omaggio al motorsport. I due bocchettoni dietro i sedili recano l’emblema AMG e ricordano auto da corsa leggendarie come la 300 SLR, l’auto che Stirling Moss e Denis Jenkinson guidarono alla vittoria della Mille Miglia del 1955. La PureSpeed é disponibile nell’esclusiva finitura Silver Arrow in mystic silver magno. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 10-Dic-24 14:51

