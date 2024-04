Nuova Mercedes-Benz Classe G, pronta a continuare la storia

agenzia

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Mercedes-Benz Classe G é da sempre considerata un’icona del settore automobilistico, confermando la sua posizione di leader tra i veicoli fuoristrada di lusso. I nuovissimi modelli eccellono in tutte le condizioni, con prestazioni migliorate grazie ai sistemi di trazione elettrificati, ai moderni sistemi di assistenza alla guida, al maggiore comfort e alla digitalizzazione avanzata. Nata nel 1979, Classe G offre oggi la gamma di motorizzazioni piú ampia di tutti i tempi e opzioni di personalizzazione quasi illimitate. Allo stesso tempo, mantiene il suo inconfondibile carattere off-road e il suo aspetto unico. “La nuovissima Classe G alza ancora una volta il livello della vera avventura, in strada e in off-road. Con una gamma di motorizzazioni elettrificate, il nostro pionieristico sistema di infotainment MBUX e ulteriori funzioni per il comfort e l’off-road, é pronta a continuare la sua storia di successo come ‘THE Gelåndewagen’. La nuova Classe G combina un’esperienza di guida eccezionale con un’esperienza digitale all’avanguardia” dichiara Markus Schåfer, Member of the Board of Management of Mercedes-Benz Group, Chief Technology Officer. Classe G definisce gli standard nel segmento dei fuoristrada L’icona del fuoristrada si basa sul collaudato concetto di struttura a telaio portante ed é dotata di tre bloccaggi meccanici del differenziale e di una riduzione del cambio LOW RANGE per il fuoristrada, oltre che di un assale posteriore rigido e di sospensioni anteriori indipendenti. L’elevata altezza da terra e le sospensioni a lunga escursione costituiscono la base delle caratteristiche fuoristradistiche della nuova Classe G. I numeri parlano da soli: Fino al 100% di pendenza su superfici idonee. Altezza libera dal suolo tra gli assali di almeno 241 mm. Profonditá massima di guado di 70 cm per acqua e fango. Guida stabile su pendenze laterali fino a 35°. Angoli di avvicinamento e di allontanamento di 31° all’anteriore e di 30° al posteriore (senza gancio di traino). Fuori dai sentieri battuti, il nuovo cockpit offroad offre una panoramica dei dati rilevanti per la guida in fuoristrada sia nel display del guidatore che in quello dell’infotainment, oltre a funzioni di supporto alla guida in fuoristrada. Oltre al nuovo modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, sono parte della rinnovata gamma di Classe G la Mercedes-Benz G 450 d e la Mercedes-Benz G 500. Tutti i motori sono ora completamente elettrificati. Come mild hybrid con tecnologia a 48 volt, offrono maggiori prestazioni con consumi ridotti. La prima variante completamente elettrica della Classe G completerá la gamma di modelli in un secondo momento. Sono circa 45 anni che la Mercedes-Benz Classe G non cambia in modo significativo il suo aspetto. Il design esterno dei nuovi modelli é stato modificato solo in modo leggero. Le modifiche visibili includono una griglia del radiatore con quattro lamelle orizzontali invece delle tre precedenti e paraurti anteriori e posteriori. Anche i paraurti anteriori hanno un aspetto rinnovato. Il nuovo rivestimento del montante A e il bordo dello spoiler a filo del tetto contribuiscono a migliorare l’aerodinamica ed aumentare il comfort acustico. Gli interni sono lussuosi e funzionali. Grazie all’integrazione del sistema di infotainment MBUX, la nuova Classe G é piú digitale che mai. A richiesta, Keyless-go, i portabicchieri a temperatura controllata, l’impianto audio surround Burmester 3D e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori MBUX High-End assicurano un maggiore comfort. Sono, inoltre, disponibili sistemi di sicurezza e assistenza aggiuntivi e potenziati. La gamma Manufaktur per l’ampia personalizzazione degli interni e degli esterni é stata nuovamente ampliata. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Mar-24 15:53

