Nuova Nissan Micra, ora completamente elettrica e connessa

Parigi (ITALPRESS) – La nuova Nissan Micra arriva in Europa in versione completamente elettrica e con sistemi avanzati di connettivitá. Con oltre 40 anni di storia, Micra – giunta alla sesta generazione – é un modello iconico, divenuto punto di riferimento nel segmento B per fattori imprescindibili ma anche per il design, l’innovazione e la facilitá di guida che ne hanno decretato un successo senza tempo. Nissan compie oggi anche un fondamentale passo avanti nella strategia di elettrificazione della sua gamma nel Vecchio Continente con il lancio di quattro nuovi modelli EV entro il 2027 – MICRA, LEAF, Juke e un modello di segmento A – oltre al lancio della terza generazione del propulsore e-POWER su Qashqai, ancora piú efficiente e silenzioso. Progettata presso il Nissan Design Europe (NDE) di Londra, la nuova Micra ha un design dal carattere deciso ed elegante, con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati. Il suo aspetto da SUV, i passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza, in grado di affrontare al meglio ogni tipo di tracciato. I generosi cerchi da 18 pollici contribuiscono ad esaltare l’aspetto di soliditá della nuova MICRA e sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi “Active”, cerchi in lega “Iconic” e “Sport”. I fari, leggermente sporgenti dalla superficie frontale della vettura, lampeggiano a ogni apertura delle portiere. Le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi circolari, dal design essenziale. La linea di cintura della nuova Micra é definita da una rientranza larga circa un centimetro che corre dall’estremitá del faro anteriore fino a tutta la portiera posteriore. Cinque colori per gli esterni – Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – che insieme all’opzione di tetto nero o grigio danno vita a 14 combinazioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, da quelli che prediligono un look sobrio a chi ama distinguersi con soluzioni piú audaci. Gli interni sono eleganti ma allo stesso tempo semplici, temi comuni a tutte le generazioni di Micra, a cui sono stati aggiunti elementi di design molto discreti che ricordano il Giappone, come ad esempio il profilo del Monte Fuji riprodotto nello spazio portaoggetti tra i sedili anteriori. Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite uno schermo configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici posto dietro al comodo volante a tre razze. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono. Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, é offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo é disponibile in 48 colori diversi. Lunga 4 metri, larga 1,8 metri e con un passo di 2,54 metri, la nuova Micra si muove con agilitá e stabilitá nei tratti misti e negli spazi urbani, garantendo allo stesso tempo un notevole spazio interno. Disponibile solo nella configurazione a cinque porte, la vettura garantisce facile accesso e uscita per guidatore e passeggeri. I comodi ed ergonomici sedili anteriori, insieme all’ampio spazio per le ginocchia, superfici morbide al tatto e finiture di qualitá superiore contribuiscono a un elevato livello di comfort. Spazio di carico ai vertici della categoria, con il bagagliaio di 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalitá 40/60. Per la prima volta in versione 100% elettrica, Nissan Micra é la soluzione ideale per muoversi in cittá e non solo, con due opzioni di batteria – 40 kWh e 52 kWh – e autonomia fino a 408 hilometri. La funzione di ricarica rapida ha performance ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica. La nuova Micra é dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere. Notevolmente piú leggera rispetto a molte sue concorrenti e nonostante il suo aspetto solido e robusto, la nuova Micra pesa solo 1400 kg (1524 kg con l’opzione batteria piú grande), consentendo elevata efficienza, ottime prestazioni e grande maneggevolezza. Il pacco batterie posizionato nella parte piú bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multi-link – configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore – unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo, garantiscono a Nissan MICRA ottime prestazioni dinamiche, maneggevolezza e un comfort di guida in ogni situazione. Il guidatore puó personalizzare il comportamento della vettura in base al proprio stile di guida, scegliendo con un comando al volante una fra le tre modalitá di guida “comfort”, “sport” ed “eco”, che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate. La modalitá “comfort” offre il miglior equilibrio tra risposta del motore, efficienza e facilitá di guida. In “sport”, si ottiene massima potenza e massima coppia, l’acceleratore é piú pronto e lo sterzo piú rigido. La modalitá “eco”, invece, predilige l’efficienza, con risposta dell’acceleratore piú morbida e sterzo piú leggero, per uno stile di guida piú tranquillo. Ma c’é anche una quarta modalitá disponibile: “perso”, che consente al guidatore di configurare ogni singolo parametro in base alle proprie preferenze. Tramite le levette poste dietro al volante, inoltre, il guidatore puó regolare il livello della frenata rigenerativa, all’aumentare della quale la vettura decelera piú decisamente e recupera maggiore energia cinetica. Come per altre vetture elettrificate Nissan, anche la nuova micra é equipaggiata con la tecnologia e-Pedal, che permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale. Con e-Pedal la guida in cittá e nel traffico diventa facile e rilassante e il livello di rigenerazione é ottimizzato in ogni situazione. Il sistema e-Pedal é programmato per arrestare completamente la vettura. La nuova Micra é dotata tecnologiche integrate, per funzioni avanzate di connessione per guidatore e passeggeri. I nuovi servizi NissanConnect con Google, consentono di effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming, pianificare i propri viaggi, connettersi con dispositivi domestici intelligenti, inviare messaggi ai propri contatti e controllare diverse funzioni del veicolo tramite comandi vocali. Micra é il secondo veicolo della gamma europea Nissan con suite Google integrata nel sistema di infotainment, che comprende anche Google Maps. Una volta effettuato l’accesso con un account Google personale, il guidatore puó accedere alle proprie destinazioni preferite, riducendo cosí la dipendenza dal cellulare e dalla rete mobile. Gli aggiornamenti over-the-air, inoltre, garantiscono mappe sempre aggiornate. Google Maps ha un ruolo centrale nella funzione In-Car Route Planning. Infatti, se la destinazione impostata prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocitá di ricarica. Il guidatore ha inoltre accesso ad un ecosistema di app disponibili su Google Play che possono essere scaricate, per ascoltare musica, podcast, audiolibri e molto altro direttamente dall’auto. L’integrazione di Google Assistant permette di gestire alcune funzioni tramite comandi vocali. È sufficiente dire “Hey Google” per controllare il sistema di climatizzazione, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o controllare i dispositivi domestici intelligenti, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Tramite l’app NissanConnect Services, disponibile su tutte le versioni della nuova Micra, il guidatore puó accedere a importanti funzioni e informazioni sulla vettura tramite telefono cellulare. Da remoto, é cosí possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica. La nuova Micra é disponibile anche con Apple CarPlay e Android Auto di serie per chi preferisce collegare il proprio smartphone alla vettura. Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova MICRA ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza. Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri. La nuova Micra sará in vendita in Italia a partire da fine anno.

