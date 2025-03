Nuova partnership tra Volvo Trucks Italia e FLEET220

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks Italia e FLEET220 hanno siglato una nuova partnership strategica per sostenere la transizione all’autotrasporto elettrico, offrendo ai clienti una soluzione di ricarica completa e integrata. Grazie a questa collaborazione, per ogni camion elettrico Volvo acquistato in Italia, i clienti avranno a disposizione il pacchetto “Bundle Volvo” composto da una stazione di ricarica ElintaCharge AC da 43 kW, che garantirá un’adeguata soluzione pensata per le ricariche notturne presso le sedi/logistiche del cliente. Ma il valore aggiunto non si ferma qui: FLEET220 si occuperá di tutto il processo, dalla fornitura e installazione della colonnina fino alla gestione completa dell’infrastruttura di ricarica. Il suddetto pacchetto ricarica in AC abbinato al veicolo acquistato comprende la progettazione dell’infrastruttura; l’installazione e attivazione della stazione di ricarica Elinta City Charge 43; il cavo di ricarica; l’assistenza online da remoto 24 ore su 24, sette giorni su sette e i servizi e monitoraggio della ricarica. “La nostra missione é rendere la transizione verso l’elettrico piú semplice e accessibile per le aziende di trasporto. Questa nuova partnership con FLEET220 rappresenta un passo concreto per garantire ad ogni cliente un’infrastruttura di ricarica efficiente e su misura per le proprie esigenze. Tale soluzione si adatta in modo modulare alle richieste di trasporto del cliente e con la possibilitá di essere integrata sia a livello di hardware che di servizio” ha dichiarato Sabrina Loner, eMob Product Homologation Director di Volvo Trucks Italia. “Questo accordo conferma la posizione di Fleet220 e Volvo Trucks come protagonisti nell’innovazione della mobilitá elettrica. La nostra collaborazione con Volvo Trucks Italia sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere un futuro sostenibile per il settore dei trasporti, fornendo soluzioni che rispondono alle esigenze operative dei nostri clienti” ha dichiarato Carolina Solcia, CEO di Fleet 220. Con questa iniziativa, Volvo Trucks Italia e FLEET220 dimostrano il loro impegno verso un settore dei trasporti piú sostenibile ed efficiente, contribuendo attivamente alla transizione energetica. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Mar-25 15:41

