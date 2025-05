Nuove edizioni Tempest e Gemini per Land Rover Discovery

agenzia

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Discovery rafforza il suo appeal familiare con due nuove edizioni, mentre gli aggiornamenti dell’intera gamma migliorano sia il design sia la versatilitá del SUV a sette posti. Le nuove edizioni Discovery Tempest e Gemini onorano il lignaggio di 35 anni di Discovery con sottili riferimenti alla storia del modello, suggeriti dai loro stessi nomi, che ispirano anche gli esclusivi dettagli di design. Oltre alle nuove edizioni Tempest e Gemini, Discovery offre anche nuove opzioni di cerchi e una nuova gamma di accessori progettati per sfruttare al meglio le quotidiane avventure familiari. La nuova Tempest, la Discovery piú lussuosa, confortevole e dotata di specifiche avanzate mai prodotta, rappresenta il vertice della famiglia. La Tempest prende il nome dal programma segreto di sviluppo, lanciato nel 1998, della Discovery di seconda generazione, uno dei modelli piú riconoscibili del marchio. La Discovery Tempest é disponibile in tre esclusivi colorazioni, tutti dotati di una pellicola protettiva opaca, introdotta per la prima volta su Discovery. I clienti possono scegliere tra le colorazioni Charente Grey, Varesine Blue o Carpathian Grey, con Matte Protective Film di serie. La finitura del tetto a contrasto Petra Copper Gloss, per la prima volta disponibile su Discovery, é di serie – mentre il Narvik Gloss Black é disponibile in opzione. Il tutto é completato da una finitura Petra Copper Gloss per i dettagli di design esterni, tra cui le prese d’aria sui parafanghi, la scritta Discovery e gli inserti inferiori del paraurti. Il design dei cerchi in lega Diamond Turned Style 5124 da 22″- sfoggia una laccatura Petra Copper con dettagli Gloss Black – una nuova finitura esclusiva della Discovery Tempest. La Tempest é ulteriormente identificata da distintivi unici per i montanti B, le soglie d’ingresso, le luci di accesso e le finiture interne. La grafica a spirale Tempest rappresenta potenza e movimento. L’abitacolo é impreziosito da dettagli Shadow Aluminium e da un rivestimento esteso in pelle Windsor. Tributo contemporaneo all’ingegnoso design e all’ingegneria della Discovery che ha accompagnato gioiose avventure in famiglia per oltre 35 anni, l’edizione Gemini mutua il nome da quello in codice appartenuto all’innovativo, potente ed efficiente motore diesel Tdi che ha equipaggiato la Discovery originale dal 1989, portando nuovi livelli di raffinatezza alla catena cinematica. La Discovery Gemini é disponibile in sei colori esterni, tra cui Sedona Red che é una novitá esclusiva per questa edizione, con tetto a contrasto Narvik Gloss Black. I dettagli Gloss Black si estendono al rivestimento della parte inferiore della carrozzeria e alle prese d’aria sui parafanghi, – completati da una cornice della griglia e dalla scritta Discovery Gloss Atlas. Il modello presenta inoltre una grafica specifica Gemini per i montanti B, le soglie d’ingresso, le luci di accesso e le finiture interne, oltre ad essere dotata di nuovi cerchi in lega Style 7001 da 21″ a sette razze doppie in Diamond Turned Silver. La grafica Gemini a doppio esagono riflette la dualitá e l’unione, con un cenno alle forme che si trovano sulla griglia Discovery. La Gemini é perfetta per le avventure in famiglia grazie ad una serie di caratteristiche extra di comfort e praticitá, tra cui uno scomparto refrigerato situato tra i sedili anteriori, supporti per dispositivi multimediali Click & Go ai sedili posteriori e climatizzatore trizona per mantenere tutta la famiglia nel comfort. Entrambi i modelli Tempest e Gemini sono disponibili con l’ultimo potente ed efficiente motore diesel Ingenium D350, con tecnologia MHEV a 48V allo stato dell’arte, trasmissione a otto rapporti e trazione integrale. Con il motore da 3.0 litri che eroga 350 CV e 700 Nm di coppia, l’efficiente tecnologia ibrida raccoglie e immagazzina l’energia recuperata durante la decelerazione e la ridistribuisce per assistere l’accelerazione, rendendo particolarmente agevole il traino. (capacitá 3.500 kg). La nuova Land Rover Discovery é in vendita da 80.100 euro. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 15-Mag-25 14:28

