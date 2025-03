Nuove Officine Fuoriserie Maserati, per vetture sempre pi…

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – Maserati é sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ció che facciamo e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive”. Con queste parole il CEO di Maserati Santo Ficili ha presentato nel corso di una Digital Premiere la novitá del marchio del Tridente: le Nuove Officine Fuoriserie, “un’ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del nostro Marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione”. Come suggerisce il nome, il nuovo impianto situato a Modena intende partire dall’ascolto del cliente per dargli l’opportunitá di personalizzare in ogni aspetto la propria vettura: dai colori della carrozzeria ai materiali degli interni, fino al dettaglio piú particolare delle finiture, immergendosi completamente nel processo di configurazione. Un investimento per il marchio da 11 milioni di euro per una struttura da 4mila metri quadri dove lavorano attualmente 40 persone altamente specializzate (con un massimo raggiungibile di 110 addetti) in grado di personalizzare fino ad un massimo di 24 vetture al giorno grazie anche ai ridotti tempi di setup dei macchinari. Nelle nuove Officine oltre 20 postazioni sono pronte a verniciare ogni giorno i modelli della dell’intera gamma come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio. Sia in presenza sia dalle piattaforme digitali, i clienti potranno entrare in contatto direttamente con designer e seguire tutte le fasi del processo. Si parte dallo showroom, in una rinnovata area/lounge Fuoriserie dedicata al cliente Maserati, ricca di materiali da Catalogo o Bespoke, incluso un innovativo configuratore, dove si approcciano le prime scelte con un dialogo costante tra i team Fuoriserie e i designer del Centro Stile Maserati. Si passa, quindi, alla pre-esistente area di verniciatura, dove avvengono la preparazione alla verniciatura manuale e i controlli di qualitá. Poi si arriva nella nuova innovativa area di verniciatura per un processo altamente tecnologico. Qui dopo la verniciatura automatizzata si divide in tre fasi: sala di pulizia; verniciatura robotizzata e riposo, cottura a 80°C, doppia cottura. Si termina la personalizzazione artigianale dei dettagli. I livelli di personalizzazione sono due. Il primo é costituito dal catalogo, dove, per aiutare ad orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, sono state individuate due collezioni (Fuoriserie Corse e Fuoriserie Futura), la seconda, é il mondo Bespoke del “fatto su misura” nel quale vengono realizzate auto con contenuti specificatamente richiesti dal cliente o esemplari unici su vetture one of one. Nella Collezione Corse, i protagonisti sono il colore, come materia, ispirato alla reinterpretazione delle tonalitá storiche. Le livree sono ispirate alle vetture iconiche delle competizioni, reinterpretate peró in modo contemporaneo e realizzate completamente in verniciatura e non in sticker. Altro dettaglio sportivo, ma piú sofisticato e sottile, sono le dreamline, segni cromatici che sottolineano i volumi del body. Gli esterni vengono impreziositi anche dalle pinze freno dedicate, che aggiungono alla gamma nuove colorazioni in abbinamento alle livree, oltre a trattamenti colorati anodizzati e finiture piú outstanding e preziose come il polished. Negli interni sono state inserite colorazioni nuove della pelle piú heritage, che si ispirano al cuoio concia vegetale, e rivestimenti contemporanei, che ricordano la tradizionale lana melange pettinata. Nel caso della Collezione Futura il Brand Maserati sperimenta la combinazione di nuovi materiali di derivazione da settori dell’Interior, Product Design o Sportswear, in cui oltre all’estetica si presta molta attenzione alle performance e alla sostenibilitá dei materiali. La sperimentazione cromatica delle tinte carrozzeria vede anche tonalitá piú estreme o industriali combinate a finiture texturizzate o opache con pigmenti ad interferenza. Anche il bicolore del body su questa collezione diventa inatteso ed estremo creando nuove scomposizioni piú grafiche. “Maserati é la massima espressione dello stile di vita italiano. Le auto su misura sono la nostra storia, ma anche il nostro futuro. Per questo che il programma Fuoriserie risponde ad una grandissima voglia di personalizzazione da parte del cliente nel mercato di lusso. E se saremo bravi, l’obiettivo potrebbe essere di avere in circolazione ogni Maserati diversa dall’altra”, ha dichiarato Giovanni Perosino, Chief marketing Officer di Maserati Un’ambizione quella di Maserati che guarda a diversi mercati particolarmente sensibili: Corea del Sud e in particolare Seul; Giappone dove la cultura automobilistica é molto profonda per i prodotti italiani: gli Stati Uniti in particolare a zone come la California e la Florida; il Regno Unito e la Germania. Come ha ricordato il CEO Ficili, lo scenario statunitense rimane costantemente monitorato sia per le incertezze dettate dai possibili dazi annunciati dal presidente Trump sia per l’importanza del mercato a stelle e strisce per il marchio. Come sottolineato da Davide Baldini, Global Head of Fuoriserie – Personalization Program, “stiamo investendo su Fuoriserie perchê é un settore sta crescendo: quest’anno abbiamo l’ambizione di raggiungere un target del 20% e potenzialmente potremmo avere una macchina su 5 con almeno un dettaglio di personalizzazione di Fuoriserie”. In occasione dell’inaugurazione delle Officine, Maserati ha anche presentato Maserati MC20 Cielo “Less is More..?”. Si tratta di una speciale MC20 Cielo personalizzata con contenuti di design ispirati al movimento artistico Bauhaus, ricca di dettagli pregiati e complesse lavorazioni, come una livrea dedicata e tinte carrozzerie appositamente studiate. Gli esterni di questo esemplare unico sfoggiano geometrie che percorrono la vettura per tutta la sua lunghezza, partendo dal frontale fino al posteriore. Cosí, come la corrente Bauhaus inneggiava a forme semplici e astratte in onore di una estetica pulita e minimalista, allo stesso modo la carrozzeria Blu Corse Matte si arricchisce di una livrea esclusiva con punti, linee, triangoli e rettangoli che vanno a formare un Tridente stilizzato sulla copertura del vano motore. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). xh7/tvi/red 26-Mar-25 17:04

