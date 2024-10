Nuovi contratti in Francia per i bus Iveco a idrogeno ed elettrici

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, si é aggiudicato tre nuovi contratti per soluzioni di mobilitá elettrica in Francia, rafforzando la leadership del marchio nella transizione verso un trasporto pubblico piú pulito e sostenibile. Dall’inizio di settembre sono stati ordinati complessivamente 31 autobus a celle a combustibile a idrogeno e 20 autobus elettrici a batteria. La Comunitá urbana di Cannes Lêrins ha rinnovato la sua fiducia in Iveco Bus ordinando dodici autobus GX 337 H2 Linium BRT a celle a combustibile a idrogeno. Le consegne inizieranno nella seconda metá del 2025, per integrare i trentacinque autobus elettrici a batteria Iveco Bus GX Elec giá presenti nella flotta. Anche Lorient Agglomêration ha scelto la tecnologia a idrogeno di Iveco Bus per la propria rete, con diciannove autobus GX 337 H2 Linium, cinque dei quali entreranno in servizio nella seconda metá del 2025. Il terzo contratto é con Grand Reims Mobilitês, che ha selezionato IVECO BUS per la consegna di venti autobus elettrici a batteria GX 437 Elec Linium BRT (con un’opzione per ulteriori nove). Questi veicoli inizieranno a circolare per le strade di Reims nell’autunno del 2025. L’autobus a celle a combustibile a idrogeno scelto da Cannes e Lorient é uno dei risultati della partnership tra Iveco Group e Hyundai Motor Company avviata nel 2022. Il modello é dotato di un avanzato sistema a celle a combustibile sviluppato da HTWO, il marchio commerciale per l’idrogeno di Hyundai Motor Group, e di un pacco batterie di FPT Industrial, il marchio di Iveco Group dedicato alla progettazione e produzione di motori a basso impatto ambientale. L’autobus elettrico a batteria per Reims fa parte della gamma di successo giá scelta da oltre cento clienti in Europa, con piú di tremila unitá ordinate. “Siamo orgogliosi della fiducia riposta in noi da queste comunitá urbane all’avanguardia. Questi progetti evidenziano la competenza di IVECO BUS nella mobilitá sostenibile, che copre tutte le gamme e le tecnologie per veicoli a basse o zero emissioni. Inoltre, confermiamo cosí la nostra leadership nel mercato francese, dove rimaniamo impegnati a fornire soluzioni di mobilitá ad alte prestazioni che soddisfino le diverse esigenze dei clienti. Siamo impazienti di continuare il nostro percorso verso un trasporto pubblico piú sostenibile e un futuro piú verde con i nostri partner in Francia e in tutta Europa” ha commentato Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group. foto: ufficio stampa Iveco Group (ITALPRESS). tvi/com 30-Set-24 12:15

