Nuovi sistemi di assistenza alla guida, i modelli Opel sono pronti

– Notiziario Motori – ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 7 luglio 2024, l’UE renderá obbligatori i sistemi di assistenza supplementari per le autovetture di nuova immatricolazione (classe M1) e veicoli commerciali leggeri (classe N1). L’obiettivo é ridurre il numero di incidenti sulle strade e quindi salvare vite umane. Opel é ben posizionata in questo campo. Per le sue vetture, dalla Opel Corsa al Opel Combo, da Opel Mokka e Astra all’Opel Grandland, cosí come per la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (LCV) Opel Combo, Vivaro e Movano, il costruttore offre numerosi sistemi elettronici di assistenza avanzati che rendono la guida piú sicura per conducenti e passeggeri, nonchê per tutti gli altri utenti della strada. In futuro, i nuovi furgoni Opel saranno dotati di un massimo di 21 sistemi di assistenza alla guida: i leader del segmento. E anche nella piccola Opel Corsa, molti sistemi sono giá di serie, ben prima dell’obbligatorietá di legge. “La sicurezza prima di tutto” é il motto di Opel nello sviluppo di nuovi veicoli: lo dimostra ancora una volta il nuovo Opel Grandland, presentato di recente, che sará presto disponibile per gli ordini, ad esempio con il suo Intelli-Lux Pixel HD Light, leader del settore. La sicurezza é una tradizione di Opel e lo é da 125 anni la produzione automobilistica a Russelsheim. Oltre ai sistemi da tempo obbligatori per legge, le nuove vetture immatricolate da luglio in poi devono avere a bordo anche assistenti aggiuntivi. Questi includono l’assistente alla frenata di emergenza, l’assistente intelligente alla velocitá, il sistema di avviso di deviazione dalla corsia, l’assistente alla retromarcia e il rilevamento della stanchezza. Anche una luce di frenata di emergenza e un registratore di dati “scatola nera” sono tra le caratteristiche obbligatorie in futuro. Opel offre da anni molti dei sistemi menzionati per i suoi modelli. Le caratteristiche di sicurezza per il marchio con il Blitz non sono una questione di classe del veicolo. Anche la piú piccola della gamma, l’utilitaria piú venduta in Germania da diversi anni, Opel Corsa, offre numerosi sistemi di assistenza alla guida di serie. L’ampia gamma di moderni assistenti elettronici comprende giá: Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni: monitora la distanza dal veicolo che precede. Se la Opel Corsa si avvicina troppo rapidamente a un veicolo che precede o a un pedone, il conducente viene informato da un segnale acustico e da un allarme per il conducente. In caso di rischio di collisione, il sistema avvia una frenata di emergenza e, a velocitá inferiori a 30 km/h, anche fino all’arresto completo. Il sistema é disponibile anche in combinazione con il rilevamento del ciclista. Regolatore di velocitá e limitatore di velocitá intelligenti: in combinazione con il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema consente di regolare rapidamente la velocitá al limite fissato. Lane Keep Assist: se il conducente esce involontariamente dalla corsia (tra 65 e 180 km/h), sul display informazioni del conducente viene visualizzata una spia. Anche l’assistente al mantenimento della corsia richiama l’attenzione sul pericolo contrastando delicatamente e temporaneamente lo sterzo. A richiesta, Corsa & Co. possono essere equipaggiati anche con l’Active Lane Keep Assist. In questo modo il veicolo viene mantenuto attivamente nella posizione precedentemente selezionata all’interno della corsia di marcia, sterzando dolcemente e continuamente (entrambe le mani sul volante sono obbligatorie). Rilevamento della stanchezza: il sistema rileva i segni di affaticamento nel conducente in base al comportamento di sterzata e alla durata del viaggio ed emette un avviso visivo e acustico che aumenta in tre fasi. Luce di stop adattiva e Assistente di parcheggio nella parte posteriore. I sistemi aggiuntivi offrono una panoramica ancora piú completa durante le manovre, tra cui la combinazione di sensori di parcheggio anteriori e posteriori con avviso audiovisivo, la telecamera posteriore a 130 gradi oppure opzionale a 180° (anche la telecamera a 360 gradi su Opel Astra e Grandland). Inoltre, l’ avviso di angolo cieco laterale, che é di serie o opzionale a seconda del livello di equipaggiamento, aumenta ulteriormente la sicurezza con un simbolo nel rispettivo specchietto retrovisore esterno che avverte dell’avvicinamento dei veicoli. Inoltre, l’ assistente automatico di velocitá opzionale con funzione di arresto assicura che la velocitá impostata e la distanza dal veicolo che precede siano mantenute in base alla situazione del traffico. Se necessario, l’auto frena automaticamente e accelera di nuovo non appena la distanza dal veicolo che precede aumenta di nuovo. In combinazione con la trasmissione automatica, il sistema dispone anche di una funzione Stop & Go, in modo che il veicolo venga frenato automaticamente fino all’arresto in caso di pericolo e possa seguire autonomamente il veicolo che precede anche nel traffico. La compatta Opel Astra e il SUV di punta Grandland combinano molti degli assistenti sopra menzionati nel sistema Intelli-Drive e ampliano la gamma con il sistema di avviso di traffico trasversale posteriore. Questo utilizza sensori radar per rilevare oggetti in movimento durante la retromarcia (da pedoni e ciclisti a motociclette, auto e camion) e avvisa con segnali visivi e acustici. Un’illuminazione ottimale della strada da percorrere é fondamentale per un viaggio sicuro e rilassato in condizioni di scarsa visibilitá. Opel é da anni pioniera in questo settore con la sua tecnologia adattiva a matrice di led Intelli-Lux, che ora viene utilizzata per la prima volta nel nuovo Opel Combo. L’ultima innovazione nel campo dell’illuminazione di Rýsselsheim festeggia il suo debutto nel nuovo Opel Grandland: i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light, leader del settore. Per la prima volta, il sistema ha piú di 50.000 elementi e consente una distribuzione della luce ad alta risoluzione. A seconda della situazione del traffico, la telecamera rileva gli utenti della strada che precedono e il traffico in arrivo e i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD li tagliano in modo ancora piú preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice. 