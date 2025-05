Nuovo raid israeliano a Gaza, colpita una scuola. Almeno 30 morti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano afferma di aver condotto un attacco durante la notte contro i “terroristi di spicco” del movimento islamista palestinese Hamas che si erano nascosti in una scuola trasformata in un centro di comando nel quartiere Daraj, a Gaza City. Secondo la tv del Qatar Al-Jazeera, almeno 30 persone, tra cui bambini, sono state uccise nell’attacco alla scuola Al-Jarjawi. Le Forze di difesa israeliane (Off) affermano che la scuola veniva utilizzata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese come centro di comando. “Il centro di comando e controllo é stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di compiere attacchi terroristici contro i civili israeliani e le truppe delle Idf nella zona”, afferma l’esercito. L’esercito afferma di aver adottato “molte misure” per mitigare i danni ai civili, tra cui l’impiego di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e altre forme di intelligence. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xr2/fsc/red 26-Mag-25 08:45

