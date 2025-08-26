Nuovo Renault Kiger, evoluzione audace e piú tecnologie di bordo

agenzia

NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Renault India, filiale detenuta al 100% dal costruttore francese Renault, ha annunciato il lancio di Nuovo Kiger, sviluppato secondo la filosofia “Rethink Performance”. Questo SUV lungo meno di quattro metri, che vanta oltre 35 miglioramenti, si reinventa offrendo un design piú audace, tecnologie di bordo piú smart e maggiore sicurezza. È disponibile in quattro allestimenti – Authentic, Evolution, Techno ed Emotion – che offrono un sapiente mix di prestazioni, efficienza energetica e straordinario valore per i clienti. “Siamo lieti di lanciare Nuovo Kiger in un segmento in forte crescita, che rappresenta il 50% delle vendite di SUV nel Paese ed il 31% del volume totale. Kiger é un prodotto unico nel suo segmento e, con quest’evoluzione, riconfermiamo il nostro impegno volto a rendere accessibile ai clienti indiani un design espressivo, soluzioni ingegneristiche intelligenti e reali prestazioni. È un momento di svolta per la trasformazione della Marca Renault in India” ha dichiarato Venkatram Mamillapalle, CEO di Renault India. Nuovo Kiger presenta un frontale audace con la nuova identitá di Marca Renault, mentre la grafica delle protezioni posteriori rafforza il look da SUV. Questo lancio offre l’occasione di svelare una nuova tinta esclusiva: Oasis Yellow, colore vibrante con uno speciale trattamento alla mica che ne accentua l’impatto visivo e la risonanza emotiva. Abbinato a calandra nera riflettente, ski di protezione grigio metallizzato, cerchi sportivi, tetto bi-tono ed elementi grafici distintivi, conferisce a Nuovo Kiger una presenza dinamica ed incisiva. Il badge TURBO, appositamente trattato, sottolinea il posizionamento in linea con la filosofia “Rethink Performance” e simboleggia l’impegno del veicolo di esprimersi tramite una migliore dinamica di guida. Nuovo Kiger é disponibile in sette colori, tra cui due novitá – Oasis Yellow e Shadow Grey – che si aggiungono alle tinte giá esistenti: Radiant Red, Caspian Blue, Cool Ice White, Moonlight Silver e Stealth Black. In linea con la tradizione di Kiger che ha sempre offerto una serie di prestazioni uniche nel segmento dei SUV di lunghezza inferiore a 4 metri, Nuovo Kiger ottimizza ulteriormente l’offerta, con un vano motore progettato per la miglior organizzazione dello spazio interno del segmento, soprattutto in termini di raggio alle ginocchia dei sedili posteriori, vani portaoggetti, distanza tra i sedili anteriori e volume del bagagliaio. Il veicolo offre anche tre diverse modalitá di guida – Eco, Normal e Sport – per rispondere alle esigenze e ai gusti dei clienti. “Renault Kiger ha ridefinito le aspettative nel segmento dei SUV compatti con il suo design distintivo, i dettagli moderni e la presenza audace, associati alla piattaforma CMFA+, robusta e leggera. Nuovo Kiger rimane agile e reattivo, in grado di offrire ai clienti tutta la sicurezza del DNA dei Suv, ma anche la facilitá di guida quotidiana in cittá e in autostrada, per soddisfare tutte le esigenze di prestazioni al top” ha detto Francisco Hidalgo, Vicepresidente Vendite e Marketing di Renault India. Nuovo Renault Kiger é stato progettato per offrire prestazioni perfettamente adeguate alla varietá di condizioni di guida in India. È dotato di motore turbo dinamico con una potenza di 100 cv ed una coppia di 160 Nm, garantendo al tempo stesso un’ottima efficienza energetica. Per i clienti che cercano una soluzione piú accessibile, Nuovo Kiger é disponibile anche con motore aspirato in grado di erogare 72 cv e 96 Nm. Con questa gamma completa di motorizzazioni, Nuovo Kiger garantisce ai clienti non solo viaggi dinamici in autostrada, ma anche spostamenti facilitati in cittá. È disponibile anche nella versione retrofittata CNG (a gas naturale compresso) con trasmissione manuale, mentre i due motori principali sono compatibili con il carburante E20, a riprova dell’impegno di Renault per una mobilitá piú sostenibile. Nuovo Renault Kiger offre diverse opzioni di trasmissione: cambio manuale a 5 rapporti per gli amanti del controllo, cambio automatico Easy-R per gli spostamenti urbani senza sforzo e cambio X-Tronic per prestazioni fluide e raffinate. L’esclusiva tecnologia D-Step del cambio X-Tronic elimina l’effetto “elastico” tipico delle trasmissioni a variazione continua, introducendo progressivi cambi di regime motore che migliorano la reattivitá e procurano una sensazione naturale di cambiata in fase di accelerazione, per un’esperienza di guida ottimizzata. Nuovo Kiger offre il miglior rapporto coppia/peso del segmento, consentendo rapide accelerazioni. La guida é stata migliorata anche grazie alla tecnologia Mirror Bore Coating, utilizzata nel mondo delle corse, per ridurre l’attrito, migliorare il consumo di carburante, aumentare la potenza e migliorare l’affidabilitá del motore. Nuovo Renault Kiger punta su un’esperienza di guida confortevole, con sedili anteriori ventilati e sellerie in similpelle chiara. L’abitacolo raffinato é dotato di bocchette di aerazione posteriori, flusso dell’aria ottimizzato e migliore insonorizzazione per il comfort dei passeggeri. Il SUV compatto é ora dotato di multiview camera HD, che offre una visibilitá in tempo reale da piú angolazioni, ideale per gli spazi urbani ristretti e le condizioni di parcheggio difficili. Altre funzioni, come l’accensione automatica dei fari ed i tergicristalli con sensore di pioggia, garantiscono una guida senza stress. Con il sistema multimediale touchscreen flottante da 8″, compatibile in modalitá wireless con Android Auto ed Apple CarPlay, Nuovo Kiger vanta un impianto audio immersivo 3D Arkamys dotato di 6 altoparlanti. Alcuni accorgimenti pratici, come il vano portaoggetti refrigerato, le numerose prese USB e l’allarme per gli effetti personali dimenticati, rendono l’utilizzo quotidiano di Nuovo Kiger piú pratico ed intelligente. La sicurezza, al centro del DNA di Renault ed incarnata dal programma Human First, é al servizio di Nuovo Kiger che porta la protezione degli occupanti ai massimi livelli stabilendo un nuovo standard nel segmento dei SUV compatti. Offre ora 6 airbag di serie (frontali, laterali e a tendina), che fanno parte delle 21 funzioni di sicurezza in dotazione su tutte le versioni. Tra queste: ESP, controllo di trazione, assistenza alle partenze in salita, cinture di sicurezza a 3 punti per ogni sedile e ganci Isofix per il seggiolino bambini. Sviluppata sulla robusta piattaforma CMFA+, la struttura di Kiger é progettata per garantire una protezione ottimale in caso di urto. Funzioni come il controllo della pressione degli pneumatici, la protezione dei pedoni e la visibilitá tramite multiview camera aggiungono ulteriori livelli di sicurezza proattiva, per la massima tranquillitá di conducente e passeggeri. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Ago-25 16:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA