Nuovo Toyota Land Cruiser, fedele alle sue origini

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Toyota Land Cruiser offre le note caratteristiche del modello, ovvero qualitá, durabilitá e affidabilitá. Progettato per affrontare le condizioni piú difficili ha un design robusto e deciso, ispirato allo stile iconico della storia del Land Cruiser. La nuova piattaforma body-on-frame GA-F della Toyota New Global Architecture offre una base per una rigiditá notevolmente aumentata e una risposta eccellente, oltre a una guida e maneggevolezza ottimali, su strada e fuori strada. È anche il primo Land Cruiser a integrare lo sterzo elettrico e un nuovo sistema di barra antirollio scollegabile. È spinto da un motore turbodiesel 2.8 litri riprogettato per la guidabilitá e l’efficienza, con un nuovo cambio automatico a otto rapporti ed una potenza di 205 cavalli. Entro la fine del 2025 si aggiungerá alla gamma un modello mild hybrid a 48 V. La First Edition é il modello di punta della nuova gamma Land Cruiser, disponibile solo in numero limitato e riservata esclusivamente ai clienti che hanno prenotato il veicolo durante il periodo di prevendita. Si distingue per uno stile personalizzato, che include fari tondi classici, verniciatura esterna bicolore in combinazione con il Sand o Smoky Blue e dettagli in nero, oltre ai badge “First EDT”. All’interno, i sedili anteriori sono caratterizzati da un rivestimento unico con piping e cuciture speciali. Con una dotazione che corrisponde a quella della versione top di gamma Lounge, la First Edition offre una gamma completa di caratteristiche tecniche, tra cui il nuovo Barra antirollio anteriore scollegabile (SDM) che cambia lo stato dell’anti-roll bar anteriore per migliorare la guidabilitá su strade sconnesse, offrendo al contempo maggiore comfort e manovrabilitá su strada. Tra le altre dotazioni standard ci sono cerchi in lega da 18 pollici, uno specchietto retrovisore digitale, un impianto audio JBL premium a 14 altoparlanti, regolazione elettrica dei sedili anteriori e un head-up display. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Dic-24 17:13

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA