Ogni 15 secondi radio e tv parlano della salute del Papa

ROMA (ITALPRESS) – Le condizioni di salute di Papa Francesco hanno comprensibilmente tenuto banco sui nostri media: nell’ultimo mese, il Pontefice ha infatti ottenuto sulle radio e le tv italiane 6.663 citazioni, una ogni quindici secondi. Due i momenti nei quali si é raggiunto il picco di menzioni: il primo fra giovedí 6 e venerdí 7 marzo (435, circa 3 volte ogni minuto), quando é stato diffuso il messaggio audio nel quale il Papa ringraziava i fedeli per le tante preghiere per la sua salute; il secondo, domenica 23 marzo, quando Bergoglio é riapparso in pubblico al momento dell’Angelus per poi essere dimesso dall’ospedale e tornare alla residenza di Santa Marta (612 citazioni, circa 4 volte ogni minuto). Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative alla salute di Papa Francesco nel periodo compreso fra martedí 25 febbraio e giovedí 27 marzo. In base al monitoraggio di Mediamonitor.it, la voce piú citata dopo quella del Pontefice é il Policlinico Gemelli (4.520), la struttura dove é stato ricoverato per oltre un mese, seguita dal “bollettino medico” diffuso quasi giornalmente dalla sala stampa del Vaticano (2.935). Nei giorni in cui sono moltiplicate, da piazza San Pietro a tutta Italia, le iniziative di preghiera per la salute del Papa, la recita del rosario ha ottenuto 1.792 citazioni, precedendo di poco il termine “polmonite” (1.692), la malattia che ha colpito Francesco e ne ha causato il ricovero. L’indagine di Mediamonitor.it evidenzia inoltre l’eco mediatica ricevuta dal professor Sergio Alfieri nelle 24 ore successive alle dimissioni del Pontefice dall’ospedale: il coordinatore dello staff medico che ha assistito il Papa durante la sua degenza al Gemelli ha infatti ottenuto 260 citazioni. Nel medesimo lasso di tempo, inoltre, Mediamonitor.it ha rilevato 167 menzioni in riferimento ai fiori gialli “sventolati” da una signora salutata da Francesco durante l’Angelus di domenica scorsa. Tra i canali televisivi il maggior numero di citazioni nell’ultimo mese spetta a Rai 1 con 452, seguita da Tv2000 (448 citazioni) e Canale 5 (350). Rai 3 (314) fa rilevare piú menzioni di Rai 2 (295). Fra i canali allnews Rainews24 batte tutti con 737 citazioni sullo stato di salute del Pontefice, seguono TgCom 24 con 706 e SkyTg24 con 626 menzioni. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/com 01-Apr-25 12:18

