“One Year to go”, tra un anno al via Olimpiadi Milano-Cortina

E’ partito il countdown ufficiale in vista dei Giochi 2026. MILANO (ITALPRESS) – È partito oggi il countdown ufficiale in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. A un anno esatto dalla cerimonia di apertura che si svolgerá allo stadio San Siro, é stato celebrato l’evento “One Year to Go”: nell’iconico Teatro Strehler di Milano il Presidente del CIO Thomas Bach ha consegnato simbolicamente gli inviti ai presidenti e ai rappresentanti dei NOC nel corso di una cerimonia a porte chiuse alla presenza delle massime autoritá dei territori ospitanti e della Fondazione Milano Cortina 2026. “Carissimi amici – ha dichiarato Bach nel suo discorso d’apertura -, Pierre de Coubertin disse “i giochi sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede del futuro”. I giochi Olimpici di Milano Cortina incarnano questa visione, basandosi sulla grande ereditá sportiva dell’Italia. Questi saranno i primi giochi a beneficiare delle riforme della nostra agenda Olimpica. Insieme a tutti non vediamo l’ora che arrivino i Giochi”. Presente anche il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagó, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “A nome di tutta la squadra della Fondazione siamo consci delle responsabilitá che abbiamo per rispettare e anzi migliorare le enormi aspettative – ha aggiunto Malagó -. Siamo consapevoli delle tante cose che sono ancora da fare da qui a un anno, ma il nostro obiettivo é che l’Italia esca in modo meraviglioso agli occhi del mondo. E lo sport é il modo migliore per fare tutto questo”. Un grande evento, dunque, per entrare nell’ottica della manifestazione a cinque cerchi: tanti gli eventi collaterali, a partire dal countdown a pochi passi dal Duomo di Milano, con l’orologio ufficiale che scandirá giorni, ore e minuti in vista della grande apertura. Da oggi si partirá anche con una nuova fase relativa ai biglietti, le oltre 350.000 persone che si sono registrate sulla piattaforma ufficiale riceveranno una finestra temporale dedicata per l’acquisto dei biglietti dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. La vendita libera per le Olimpiadi sará aperta invece ad aprile. Nel pomeriggio é stato inoltre inaugurato anche il Milano Cortina 2026 Sport Village Powered by Samsung & Enel, uno spazio aperto al pubblico nel cuore di Piazza Duomo che permetterá di vivere tutte le emozioni e l’entusiasmo degli sport invernali. Per quattro settimane turisti e cittadini milanesi potranno dunque partecipare gratuitamente a workshop culturali e digitali, ma soprattutto potranno cimentarsi in due discipline Olimpiche come l’hockey su ghiaccio e il curling. “Saranno 365 giorni che viaggeranno molto velocemente – ha ribadito il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi -, un anno sembra lungo ma passerá in fretta e dobbiamo ancora fare delle cose. Non dobbiamo nasconderci, ma possiamo contare su questo spirito di collaborazione per affrontare i rischi di questo periodo in cui non possiamo sbagliare. Ma sono convinto che arriveremo in tempo e nelle giuste condizioni per far diventare questo evento straordinario”, ha concluso. – foto uff st Milano Cortina 2026 – (ITALPRESS). gm/red 06-Feb-25 18:57

