Orban replica a Conceièao, Verona-Juventus 1-1

agenzia

La squadra di Zanetti ferma la Signora che non riesce a centrare il 4° successo su altrettante partite VERONA (ITALPRESS) – Dopo un avvio di campionato piú che convincente fatto di tre vittorie in altrettante gare, la Juventus di Tudor frena al Bentegodi, pareggiando per 1-1 contro l’Hellas Verona. La rete in apertura di Conceicao é stata infatti neutralizzata dal gol su rigore di Orban: inoltre, nella ripresa il Var ha annullato il possibile 2-1 a Serdar. In virtú di questo risultato, in caso di vittoria lunedí contro il Pisa, il Napoli di Conte si ritroverebbe in solitaria in testa alla classifica. Un buon Verona strappa cosí un punto prezioso ad una Vecchia Signora troppo imprecisa ed evidentemente affaticata dall’impegno europeo. Il primo tempo del Bentegodi si conclude con un gol a testa: nonostante un approccio positivo e il vantaggio trovato, infatti, i bianconeri riescono a complicarsi la vita da soli. Al 19′ gli ospiti trovano la rete dell’1-0, grazie al bel sinistro rasoterra di Conceicao, al primo gol della sua seconda avventura in maglia Juve. I ragazzi di Tudor sembrano in totale controllo delle operazioni, mentre il Verona fatica a innescare il duo d’attacco Orban-Giovane. Al 41′, peró, da una rimessa laterale in favore degli scaligeri in zona offensiva, dopo il tentativo di spizzata andato a vuoto di Nelsson, il pallone carambola sfortunatamente sul braccio largo di Joao Mario. Rapuano viene richiamato al Var per poi concedere il rigore al Verona: dagli undici metri Orban sigla l’1-1, nonostante il tocco di Di Gregorio. Smaltita la rabbia per il vantaggio dissipato, nella ripresa la Juve torna in campo, provando a caricare a testa bassa. La partita si stappa cosí definitivamente con il Verona che trova maggiori spazi in contropiede. Al 51′ uno spento Vlahovic (poco dopo sostituito) riesce a impegnare Montipó con un tiro violento; due minuti piú tardi, nell’altra metá campo, é invece Orban con una conclusione dal limite a costringere Di Gregorio al grande intervento. Il Verona é piú vivo che mai e cresce sempre di piú di pericolositá, anche sfruttando il calo fisico degli avversari. Al 67′ il Var nega il 2-1 ai padroni di casa e la gioia del gol a Serdar: al 73′ un frizzante Orban spaventa ancora la Juve, sfiorando il palo con un destro a giro. Nel finale i bianconeri piú con i nervi che con la qualitá tornano a premere: Tudor inserisce nella mischia anche Zhegrova, Openda e David, senza peró ottenere il risultato sperato. Al Bentegodi finisce 1-1. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/ari/red 20-Set-25 20:07

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA