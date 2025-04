Orsini “Usiamo i fondi del Pnrr per aiutare le imprese”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È qualcosa che ci preoccupa, i dazi possono incentivare certe scelte. Ne parlo dal mio discorso d’insediamento, prima che arrivassero i dazi: é logico che un imprenditore vada dove trova meno complicato lavorare”. Cosí, in una intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in merito al rischio di delocalizzazione delle imprese verso gli Stati Uniti per evitare le barriere tariffarie. “Qualcuno ci potrá anche pensare – aggiunge -. Ma ai nostri associati pesano piú le difficoltá in Italia e in Europa che ci creiamo da soli: burocrazia, costo dell’energia, regolamentazione. Per il resto in Italia c’é ancora tanta capacitá di fare prodotti unici: trasferirsi negli Stati Uniti in molti casi semplicemente é impossibile. Pensi alla meccanica di precisione, alla moda, all’agrifood, all’alimentare e altri. Sono convinto che ce la potremo fare iniziando a ridurre le barriere interne”. Sul rischio recessione, dice: “A Confindustria abbiamo rivisto le stime di crescita dell’Italia nel 2025 dallo 0,8% allo 0,6%. Banca d’Italia ha fatto lo stesso. Ma recessione, credo di no. Abbiamo una capacitá di adattamento molto forte, se l’Italia reagisce e facciamo ció che serve”. “Veniamo da 24 mesi di caduta della produttivitá, a cui ora si aggiunge l’incertezza generata dalla guerra commerciale – spiega -. Come fa un imprenditore a investire cosí? Il primo punto, quindi, é che il governo presenti un piano industriale straordinario a due anni per gli investimenti dove si dica dove vogliamo andare. Come salvaguardiamo i prodotti che funzionano? Come assicuriamo la trasformazione delle imprese mature che hanno difficoltá dettate da norme sbagliate del passato recente? Come apriamo nuovi mercati in America Latina, in India, in Africa?”. Alla domanda su quali proposte porta a Palazzo Chigi, dove martedí incontrerá la premier Giorgia Meloni, risponde: “Credo che in Europa un pó di sveglia serva. L’Unione europea pesa per il 13,4% del Pil mondiale e per il 7% delle emissioni. Intanto altre grandissime economie non si impegnano come noi e non praticano la nostra responsabilitá sociale d’impresa. Io sono per la tutela dell’ambiente e la mia stessa azienda ci lavora molto. Ma sull’auto elettrica o i certificati verdi, su cui si é creata una speculazione finanziaria, é chiaro che c’é molto da cambiare”. “Nessuno – aggiunge – chiede a chi ha investito di tornare indietro. Ma come si fa a lasciare tutta questa incertezza in Europa sulle multe per l’auto elettrica? Cosí gli investimenti non arrivano. Quindi penso che l’Europa debba fare un passo indietro, dev’essere velocissima nel dare linee chiare: che ci si fermi, che gli obiettivi verdi oggi sono sospesi. Il tempo é scaduto”. “La Spagna – fa osservare il presidente di Confindustria – ha meno debito e cresce piú di noi. Ma dobbiamo fare un provvedimento analogo, in modo che i nostri imprenditori abbiano delle certezze e rinizino a investire”. “Ormai si é capito che il piano Industria 5.0 (6,3 miliardi di incentivi del Pnrr agli investimenti in digitale e ambiente) non funziona – dichiara -. È inutile che continuiamo a spingere su una misura che, se siamo fortunati, assorbirá due miliardi in tutto. Il Pnrr é stato pensato per abbattere le emissioni, ora invece l’obiettivo é salvare l’industria europea. Quindi con i soldi rimasti del Pnrr, come con quelli dei fondi di coesione – e sono davvero tanti – serve il coraggio di puntare sulle prioritá di attuali”. Alla domanda se pensa a un nuovo piano di incentivi agli investimenti, risponde: “Sí. Ma non al 5% o al 10%. Almeno al 30%. E con meccanismi di credito d’imposta semplici, senza troppa burocrazia, automatici. Altrimenti tante imprese medio-piccole non seguiranno”. “Per ora – aggiunge – non ho visto proposte. Credo che lo spazio per negoziare ci sia, se si pensa alle forniture americane all’Europa nell’energia o nella difesa. Queste ultime ci saranno ancora indispensabili per anni. Come lo sono i satelliti e le licenze software americane. Sul tema fiscale delle Big Tech si puó riflettere. Ma non credo che un negoziato muscolare abbia molto senso”. “In questa partita quelli che hanno piú da perdere sono due: Germania e Italia. Non ce lo scordiamo”, conclude il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. – foto Ipa agengy – (ITALPRESS). vbo/r 07-Apr-25 09:38

