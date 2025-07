Ostia IN Corto-Short Film Fest, oltre 40 pellicole per la prima edizione

agenzia

OSTIA (ITALPRESS) – “Siamo davvero felici dei risultati di questa prima edizione di Ostia IN Corto. Il pubblico ha abbracciato questa nuova manifestazione con grande calore, gli autori sono accorsi numerosi e il programma é stato all’altezza delle aspettative. Il cinema breve gode di ottima salute, i suoi autori rappresentano un promettente futuro per il cinema italiano e internazionale. È stata un’esperienza bellissima e il pubblico di Ostia é stato straordinario”. Cosí i direttori artistici Cristina Borsatti e Alberto De Angelis all’indomani della chiusura del Festival di cinema breve Ostia IN Corto – Short Film Fest al Porto Turistico di Roma, ideato dall’agenzia di comunicazione integrata Gruppo Matches e organizzato dalla sua divisione audiovisivi GM Producion, con il Patrocinio dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. E sono stati proprio i cinque cortometraggi finalisti dei Premi David di Donatello 2025 a chiudere le proiezioni, insieme a “Indimenticabile” di Gianluca Santoni. Un Premio speciale “Alvaro Vitali” alla Miglior Commedia di Ostia IN Corto – Short Film Fest é stato istituito in questa prima edizione, intitolato all’attore, prolifica maschera della commedia italiana, e consegnato quest’anno dal regista e attore Claudio Di Napoli a “Superbi” di Nikola Brunelli, alla presenza dell’attore protagonista Giorgio Colangeli. Vitali, recentemente scomparso, da tempo legato al quartiere di Ostia, scoperto da Federico Fellini, che proprio ad Ostia giró il finale di “8 e mezzo”, esattamente dove oggi nasce il Porto Turistico di Roma e dove é iniziata l’avventura di Ostia IN Corto. “Si apre una nuova parentesi culturale, un viaggio pazzesco con una ciurma che per quattro serate ci ha riempito il cuore di applausi ed occhi pieni di emozioni – afferma il direttore generale del Festival e ceo di Gruppo Matches, Andrea Cicini -. Un incontro magico all’interno di una marina che abbraccia il senso di una cultura libera per tutti, inclusiva. Una rassegna del cinema breve che ha catturato l’attenzione di un pubblico anche molto giovane, il vero senso del nostro domani, lascito importante per un cambiamento di crescita e di evoluzione e di un territorio che ha bisogno di riappropriarsi della sua vera identitá, Ostia terra di cinema, di sport e di cultura. Togliamo l’ancora e salpiamo verso nuovi sogni, con la passione e la voglia di tornare presto con nuovi approdi culturali. Grazie a tutti voi sognatori!”. “Impossibile citare qui tutti i registi, gli attori, gli sceneggiatori, i produttori e i distributori protagonisti di questa prima carrellata di cortometraggi nê la ricchezza di un programma che ha visto succedersi sullo schermo opere che hanno attraversato tutti i generi – si legge in una nota -, dalla commedia al dramma, dalla pellicola di denuncia al corto d’animazione, molti con una storia alle spalle di fortunata distribuzione o partecipazione a premi, alcune opere prime, tanti realizzati da giovani o giovanissimi cineasti, tutti comunque sul filo rosso, viene da dire, della poesia e dell’impegno. Le Masterclass che in ognuna delle serate della kermesse hanno preceduto le proiezioni, hanno regalato approfondimento e consapevolezza, spazio ulteriore ai registi per raccontarsi e raccontare un’arte a sê come quella del cinema breve e la sua magia”. Una prima fila in platea composta da bambini e ragazzi. Forse la maggiore soddisfazione per Andrea Cicini, perchê “quello che noi cerchiamo di fare, e cioé portare cultura e bellezza a tutti e per tutti, lo facciamo soprattutto per il nostro domani che sono i giovani”. In quest’ottica la Call for Students – Miglior Cortometraggio di Finzione, il Premio decretato dalla Direzione Artistica di Ostia IN Corto, che in questa prima edizione é stato assegnato a “Istanti nel tempo”, cortometraggio realizzato da Ostia Film Factory, in collaborazione con il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio” di Ostia. A consegnarlo, i direttori artistici di Ostia IN Corto, Cristina Borsatti e Alberto De Angelis. Nicoletta De Simone, professoressa referente del progetto per il Liceo, sul palco coi ragazzi, ha ribadito l’importanza per lo sviluppo di condivisione e creativitá nei piú giovani di percorsi formativi co-curriculari come questo, denominato “Video making”, all’interno del progetto PNRR “Nessuno resta indietro”. Flavio Del Gracco, Presidente di Ostia Film Factory, nel ritirare la targa, sottolineava invece la capacitá di questo corto – storia di alcuni studenti che, attraverso una ricerca fotografica distopica, raccontano Ostia, nei vari momenti storici di una sua spiaggia – di rovesciare l’immagine distorta di una periferia passiva e degradata in una opportunitá, piuttosto, di narrazione di un domani di crescita e sviluppo culturale, a partire dalle peculiaritá del territorio. E sempre la periferia al centro – che non é un ossimoro in questo caso – é il filo conduttore del secondo Premio Call for Students – Miglior Cortometraggio di Animazione decretato dalla Direzione Artistica di Ostia IN Corto, é assegnato a “Periferia Ideale”, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “Antonio Labriola” di Ostia, in collaborazione con Adelante Produzioni. Il Premio é stato ritirato dal responsabile scientifico del progetto Periferia Ideale e amministratore di Adelante Produzioni, Riccardo Fabrizi. La scuola é stata la capofila dell’iniziativa, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC Ministero della Cultura e MIM Ministero dell’istruzione e del Merito. Ostia IN Corto – Short Film Fest é stato condotto dal palco dalla Madrina del Festival, l’attrice Luce Cardinale, e dal critico cinematografico Francesco Di Brigida, a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori, ha avuto il Patrocinio del Municipio X e dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello ed é stato realizzato col sostegno del MiC – Ministero della Cultura e di SIAE – Societá Italiana Autori ed editori, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Accanto alla manifestazione come Media partner, l’Agenzia di stampa Italpress, Canale 10 e Cinematographe.it, mentre suoi Partner sono lo stesso Porto Turistico di Roma, l’Associazione culturale Haute Culture e il brand di profumeria artistica Laboratorio Olfattivo. – Foto ufficio stampa GM Production – (ITALPRESS). sat/com 28-Lug-25 18:00

