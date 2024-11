Palladino “Tante motivazioni, perso punti per strada”

agenzia

Il tecnico della Fiorentina: “Contro il Pafos Pongracic titolare, per noi é importante” FIRENZE (ITALPRESS) – “Per noi domani l’obiettivo é fare una grande prestazione perchê affrontiamo una squadra molto valida che é prima in classifica nel campionato cipriota, che ha sconfitto l’Apoel che ci ha battuto in Conference. Sappiamo che sono una squadra con dei valori, che sa giocare a calcio, si difende, attacca, quindi non sará facile. Le motivazioni sono tante perchê abbiamo perso punti per strada e una vittoria ci permetterebbe di rimanere nelle prime otto, che é il nostro obiettivo per fare un turno in meno di play-off”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaele Palladino alla vigilia di Fiorentina-Pafos, gara valida per la fase a gironi di Conference League. L’allenatore gigliato ha ufficializzato come domani sará titolare Marin Pongracic, reduce da un lungo stop. “Pongracic domani parte dall’inizio perchê ha lavorato bene in questo periodo, é stato tanto tempo fuori per l’infortunio avuto prima della gara contro la Lazio”, ha spiegato Palladino. “Per noi é un giocatore importante, dobbiamo fargli recuperare la condizione fisica e minutaggio in partita. Il primo step é stato fatto, domenica ha giocato qualche minuto, domani parte dall’inizio, quindi massima fiducia in lui. Stiamo recuperando tutti, anche Gudmunsson” anche se non sará convocato, “cosí come Richardson che rientrerá fra qualche giorno. Siamo quasi tutti dentro e questo per me é fondamentale”, ha concluso Palladino. “Non credo che domani sera ci sia il rischio di pensare alla gara con l’Inter, perchê sappiamo bene che le partite in Europa non sono mai facili – le parole del centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi – Lo abbiamo scoperto nell’ultima partita disputata dove abbiamo giocato secondo me una buona gara contro una buona squadra (l’Apoel, ndr) che in casa ha fatto bene, e siamo usciti con zero punti. Quando si va in territorio europeo non si puó dare nulla per scontato”. L’ex laziale, reduce da un problema ad un polpaccio, ha spiegato di “stare un po’ meglio, probabilmente non al 100%. Abbiamo parlato anche con il mister durante l’ultima pausa delle nazionali ed abbiamo gestito bene dei problemi che avevo sulle spalle e che ancora non sono passati del tutto”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xb8/mc/red 27-Nov-24 18:22

