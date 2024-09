Pancalli “Per l’Italia una Paralimpiade straordinaria”

agenzia

Il presidente del Cip: “Mecenate e Dieng portabandiera della cerimonia di chiusura” PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Paralimpiade di Parigi 2024 per la spedizione azzurra é stata “straordinaria. Giá prima di partire, perché eravamo la delegazione piú numerosa di sempre, e anche come risultati. Come target di riferimento avevamo Tokyo, e siamo andati oltre non soltanto per quanto riguarda i podi, ma anche nella classifica del medagliere, che é la rappresentazione di quello che conta, di come si stanno muovendo i vari comitati paralimpici”. Lo ha detto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, nel corso della conferenza stampa di chiusura dei Giochi Paralimpici di Parigi, a Casa Italia. Ai Giochi francesi l’Italia ha conquistato finora 71 medaglie, a Tokyo furono 69. “I portabandiera della cerimonia di chiusura saranno Dominiziana Mecenate e Ndiaga Dieng – ha annunciato nell’occasione il numero uno del Cip – Abbiamo scelto due quarti posti ed é stata una decisione molto meditata, anche sull’onda delle parole del presidente Mattarella. Due quarti posti del nuoto e dell’atletica, che sono le discipline piú ricche. E sono i due piú giovani quarti posti, questo per dare il segnale politico che guardiamo lontano. Premiando loro dimostriamo che guardiamo avanti. Ne avrei avuti tanti di atleti, a fine carriera e con tante presenze, ma questa scelta é il segnale che il movimento paralimpico guarda avanti”, ha concluso Pancalli. – Foto CIP/Augusto Bizzi – (ITALPRESS). srp/mc/red 08-Set-24 11:58

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA