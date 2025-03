Paolini agli ottavi a Indian Wells, out Bronzetti e Arnaldi

agenzia

La toscana, numero 6 del mondo, batte Cristian e resta l’unica italiana ancora in corsa INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini é l’unica italiana ancora in corsa al BNP Paribas Open (8.963.700 dollari di montepremi), il WTA 1000 in corso sui campi in cemento di Indian Wells (Stati Uniti). Nella notte italiana la tennista toscana, numero 6 del ranking del ranking mondiale e del tabellone, ha raggiunto gli ottavi di finale, piegando in due ore e 23 minuti di gioco al terzo turno, con il punteggio di 6-4 3-6 6-4, la rumena Jaqueline Cristian, n.79 Wta. Per un posto nei quarti la 29enne di Bagni di Lucca affronterá Liudmila Samsonova, numero 25 del mondo e 24 del seeding, che si é imposta in rimonta nel derby tutto russo con Daria Kasatkina, testa di serie numero 12, per 2-6 6-3 6-2. Samsonova ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti con Paolini, nelle qualificazioni a San Pietroburgo nel 2019 e al primo turno all’Australian Open nel 2023. Nulla da fare, invece, per Lucia Bronzetti, che come da pronostico si arrende nettamente alla n.1 del ranking Wta e del torneo: la 26enne romagnola cede infatti alla bielorussa Aryna Sabalenka per 6-1 6-2 in un’ora e 14 minuti di match. Senza Jannik Sinner, l’Italia non riesce a qualificare nessun giocatore agli ottavi di finale di Indian Wells. L’ultimo a resistere é stato Matteo Arnaldi: il 24enne tennista sanremese, numero 35 del ranking mondiale, é stato superato peró nettamente al terzo turno dallo statunitense Brandon Nakashima, n.33 Atp e 32esima testa di serie, vincente per 6-2 6-4 in appena 74 minuti di gioco. Ottavi raggiunti, invece, per Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, rispettivamente seconda e terza forza del seeding: lo spagnolo ha domato per 6-2 6-4 il canadese Denis Shapovalov (27), lo statunitense ha battuto per 4-6 6-3 6-1 il cileno Alejandro Tabilo (30). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 11-Mar-25 07:49

