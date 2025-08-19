Paolini ko in finale, Swiatek vince il Wta di Cincinnati

agenzia

La polacca si é imposta in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Né Jannik né Jasmine. Dopo il ritiro del numero 1 del mondo nella finale maschile contro Carlos Alcaraz, in quella femminile Jasmine Paolini gioca alla pari, lotta, ma alla fine si arrende a Iga Swiatek. E’ la polacca a vincere il “Cincinnati Open”, Wta 1000 che si é disputato sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La polacca, numero 3 del mondo, si é imposta sulla tennista toscana, settima testa di serie e ottava nel ranking mondiale, con il punteggio di 7-5, 6-4. L’azzurra cercava il terzo titolo in altrettante finali nei Wta 1000, ma ha avuto la meglio Iga Swiatek che ha conquistato il sesto successo in altrettanti confronti diretti e soprattutto il 24mo trofeo Wta in singolare, l’undicesimo in un 1000: solo Serena Williams (13) ne ha vinti di piú. “Sono state due settimane straordinarie, dopo un periodo difficile per me”, le parole di Jasmine Paolini, riportate da Supertennis, al termine della finale. Nel suo discorso l’azzurra ha ringraziato Tathiana Garbin, capitano di Billie Jean King Cup e la Federazione Italiana Tennis e Padel “che mi ha supportato per queste settimane e per tutto l’anno. Sono venuta qui senza coach, ma attraverso la Federazione é con me Federico Gaio” a cui é andato un altro speciale ringraziamento della numero 1 azzurra. Paolini ha rivolto anche un pensiero all’amica e compagna di doppio Sara Errani, “che non é qui perchê domani sará in campo in doppio misto allo US Open”. La sua positivitá ha colpito anche Swiatek. “Complimenti per il tuo torneo, speriamo di poter giocare la finale dello US Open. E’ sempre bello condividere il campo con te, complimenti per il lavoro che hai fatto per arrivare fin qui” le ha detto durante la cerimonia di premiazione. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 19-Ago-25 08:30

