Paolini vola a Wimbledon, prima azzurra di sempre in semifinale

La toscana ha battuto la statunitense Navarro per 6-2 6-1. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Continua la corsa di Jasmine Paolini che, sui prati londinesi, entra nella storia del tennis italiano. La 28enne toscana ha battuto Emma Navarro ed é approdata alle semifinali del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Club. La tennista azzurra, numero 7 del mondo e settima favorita del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale la statunitense, numero 19 del ranking Wta e 17 del tabellone, col punteggio inequivocabile di 6-2 6-1 in meno di un’ora di gioco. Quasi perfetta. In semifinale l’italiana, la prima di sempre nelle prime 4 a Wimbledon, sfiderá la croata Donna Vekic, numero 37 del ranking Wta, vincitrice al terzo set contro la neozelandese Lulu Sun. Nei precedenti con la Vekic la giocatrice azzurra conduce per 2-1. “E’ tutto incredibile. E’ bellissimo vincere cosí in questo campo. Sono talmente contenta di essere in semifinale che non so cosa dire”, ha spiegato poi sorridendo Jasmine Paolini. “Io la prima azzurra in semifinale qui a Londra? E’ tutto un sogno. Quando ero bambina guardavo in tv le semifinali di questo torneo: é tutto strano. Ho giocato veramente un gran bel match. Ora contro la Vekic sará dura: lei sta giocando in maniera ottima. Combatteró su ogni palla e daró il cento per cento”, ha aggiunto la toscana, che da lunedí prossimo ritoccherá il suo best ranking, salendo al gradino numero 5 della classifica Wta. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 09-Lug-24 20:23

