Paolo Tassani eletto presidente di Agrofarma-Federchimica

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea annuale di Agrofarma – l’Associazione nazionale delle imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica – oggi ha rinnovato le proprie cariche. Paolo Tassani é stato eletto Presidente di Agrofarma-Federchimica per i prossimi due anni. Nel corso dell’Assemblea é stato eletto anche come Vicepresidente Massimo Scaglia. “È un grande onore, per me, condividere questo momento, nella veste di Presidente di Agrofarma – ha affermato Paolo Tassani – Il mio impegno principale sará rivolto a rafforzare il percorso di accreditamento della nostra Associazione teso a portare all’attenzione dell’opinione pubblica una corretta immagine degli agrofarmaci e del cambiamento giá da tempo avviato dalla nostra industria, attraverso la ricerca di prodotti sempre piú efficaci e meno impattanti, un uso sempre piú ottimizzato dei mezzi tecnici e l’aumento di agrofarmaci contenenti principi attivi consentiti anche in agricoltura biologica (cresciuti del +102% negli ultimi 10 anni)”. A margine dell’Assemblea si é tenuta una tavola rotonda con i principali stakeholders del settore sullo stato attuale del comparto agricolo e sulle sfide presenti e future che dovrá affrontare. “La sfida della sostenibilitá é di fronte a tutti noi e non puó essere elusa o trascurata. In questo senso l’Unione Europea ha fatto bene a mettere al centro degli ultimi 5 anni il tema, anche per il sistema agroalimentare – ha dichiarato Gabriele Canali, Professore di Economica Agro-alimentare Universitá Cattolica del Sacro Cuore – Tuttavia, la complessitá del tema richiede un maggiore approfondimento delle analisi e delle valutazioni che devono precedere le scelte operative. La sfida per la nuova Commissione UE e il nuovo Parlamento, cosí come per il nostro Paese, é proprio quella di riconciliare obiettivi e strumenti, nel breve e nel lungo termine”. “Assosementi da sempre sostiene la ricerca e riconosce l’importanza del miglioramento genetico e delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) per garantire l’innovazione e la sostenibilitá delle produzioni agricole – ha aggiunto Eugenio Tassinari, Presidente di Assosementi -. Abbiamo accolto molto favorevolmente l’iniziativa di questo Governo a favore della sperimentazione in campo dei prodotti TEA e oggi auspichiamo che con la stessa determinazione e lungimiranza questa apertura possa essere garantita anche per il futuro. Sono queste carenze ad aver motivato il ritiro della proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e ad aver reso meno efficace la nuova PAC rispetto ai temi della sostenibilitá. La filiera chiede una veloce approvazione della proposta di Regolamento UE sulle TEA: fondamentale sará anche il sostegno che le Istituzioni potranno assicurare alla collaborazione tra il settore privato ed il mondo della ricerca per accelerare il progresso scientifico sulle TEA in Italia”. “Il comparto ortofrutticolo ha affrontato diverse problematiche legate a cambiamenti climatici e nuove avversitá che necessitano di strumenti adeguati – ha affermato Simona Rubbi, Responsabile relazioni istituzionali e internazionali di CSO Italy -. I problemi contingenti non devono farci cadere nell’errore di non guardare alla prospettiva del domani. Tutto il comparto produttivo e commerciale sta facendo grandi sforzi anche dal punto di vista per una produzione agricola sempre piú sostenibile e, al contempo, continuare ad essere competitivi in un mercato globale. Per questo motivo l’auspicio é che la nuova legislatura sappia ascoltare le esigenze degli agricoltori per tutelare un settore fondamentale per il nostro Paese e per tutta l’Europa”. “Ogni anno le Imprese associate investono in R&D, solo in Italia, 32 milioni di euro, pari, in media, al 3% del fatturato, contro una media, secondo i dati ISTAT, del 1,5% del comparto industriale – ha concluso Paolo Tassani, il presidente di Agrofarma – Alla vigilia delle prossime elezioni europee, quello che ci auguriamo é un contesto normativo che, nel pieno rispetto della salute dell’uomo e della tutela ambientale, consenta di sviluppare e mantenere un numero adeguato di strumenti per la difesa delle colture al fine di preservare il patrimonio colturale italiano, che é tra i piú importanti a livello europeo”. Le 31 Imprese che aderiscono ad Agrofarma realizzano il 95% del fatturato italiano del comparto che nel 2023 ha superato il 1 miliardo di euro. Le Imprese di Agrofarma sono da tempo orientate all’offerta di soluzioni integrate per l’agricoltura che comprendono non solo agrofarmaci di sintesi chimica e/o utilizzabili in agricoltura biologica, ma anche strumenti di agricoltura digitale e biotecnologie agricole. – foto ufficio stampa SecNewgate – (ITALPRESS). fsc/com 04-Giu-24 13:14

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA