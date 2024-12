Papa “Cessi il fuoco su fronti di guerra, quanta crudeltá a Gaza”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo sempre con attenzione e preoccupazione le notizie che giungono dal Mozambico e desidero rinnovare a quell’amato popolo il mio messaggio di speranza, di pace e riconciliazione. Prego affinchê il dialogo e la ricerca del bene comune, sostenute dalla fede e dalla buona volontá, prevalgano sulla sfiducia e sulla discordia”. Cosí Papa Francesco al termine dell’Angelus, questa volta recitato da Santa Marta invece di affacciarsi come di consueto dal Palazzo Apostolico su San Pietro, a causa del freddo di questi giorni e alcuni sintomi di un raffreddore del Pontefice. “La martoriata Ucraina continua a essere colpita da attacchi contro le cittá che a volte danneggiano scuole, chiese e ospedali. Tacciano le armi e risuonino i canti natalizi”, ha aggiunto. “Preghiamo perchê a Natale possa cessare il fuoco su tutti i fronti di guerra: in Terra Santa, in Ucraina, in tutto il Medio Oriente e nel mondo intero. Con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltá, ai bambini mitragliati, ai bombardamenti di scuole e di ospedali. Quanta crudeltá”, ha chiosato il Santo Padre. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/red 22-Dic-24 12:36

