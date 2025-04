Papa, Ciciliano “Giornata straordinaria e nessuna criticitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È stata una giornata straordinaria che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santitá Papa Francesco”. Lo ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. “Quattrocentomila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all’impegno di tutti la giornata si é svolta in modo solenne e sereno, senza criticitá. Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generositá e umanitá. Questo risultato é frutto di uno straordinario lavoro di squadra, in grande sinergia con la Prefettura di Roma e con tutti i soggetti coinvolti”. Il Capo Dipartimento ha poi aggiunto che “L’emozione di questa giornata non puó farci dimenticare peró che l’impegno del Servizio nazionale della protezione civile proseguirá anche nei prossimi giorni, per dare supporto al Giubileo degli Adolescenti giá in corso e poi nei giorni che seguiranno, fino alla celebrazione della messa di inizio del pontificato da parte del nuovo pontefice”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). pc/com 26-Apr-25 15:26

