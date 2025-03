Papa, condizioni cliniche stabili. La prognosi rimane riservata

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna; il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; é apiretico. In considerazione della complessitá del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diramato dalla Sala stampa vaticana. Questa mattina “il Santo Padre ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera”. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/com 02-Mar-25 18:42

