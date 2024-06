Papa “Democratica é quella societá in cui c’é davvero posto per tutti”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Di democrazia “Oggi ne abbiamo tanto bisogno. Democratica é quella societá in cui c’é davvero un posto per tutti, nella realtá dei fatti e non solo nelle dichiarazioni e sulla carta”. Lo ha detto Papa Francesco, accogliendo in Vaticano le Acli in occasione del loro 80esimo di fondazione. “In un mondo insanguinato da tante guerre, so di condividere con voi l’impegno e la preghiera per la pace. Per questo vi dico: le Acli siano voce di una cultura della pace, uno spazio in cui affermare che la guerra non é mai “inevitabile” mentre la pace é sempre possibile; e che questo vale sia nei rapporti tra gli Stati, sia nella vita delle famiglie, delle comunitá e nei luoghi di lavoro” ha aggiunto rivolgendosi agli iscritti dell’Associazione Cattolica Lavoratori Italiani. Per Papa Bergoglio, occorre “non solo di essere vicini alla gente, ma sentirsi parte del popolo. Nel contesto di una societá frammentata e di una cultura individualista, abbiamo un grande bisogno di luoghi in cui le persone possano sperimentare questo senso di appartenenza creativo e dinamico, che aiuta a passare dall’io al noi, a elaborare insieme progetti di bene comune e a trovare le vie e i modi per realizzarli”.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 01-Giu-24 12:00

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA