Papa Francesco arrivato in Indonesia, prima tappa viaggio apostolico

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco é atterrato in Indonesia, nella prima tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. Ad accoglierlo all’aeroporto di Giacarta il ministro indonesiano per gli Affari religiosi. Poi, il trasferimento del Pontefice alla Nunziatura apostolica per incontrare un gruppo di poveri, senzatetto e profughi assistiti dalla comunitá di Sant’Egidio e dai servizi dei seguiti per i rifugiati. Nel suo viaggio apostolico il Santo Padre dopo l’Indonesia, si recherá in Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Una visita di 12 giorni, coprendo una distanza di 32.814, per uno dei viaggi papali piú lunghi di sempre. – foto Ipa – (ITALPRESS). vbo/r 03-Set-24 08:24

