agenzia

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture”. Lo rende noto la Santa Sede, in un comunicato in cui si spiega che “il braccio é stato immobilizzato come misura cautelativa”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 16-Gen-25 14:44

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA