Papa Francesco “C’é bisogno di speranza, di luce e di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “C’é bisogno di speranza, di luce e di pace”. Lo dice Papa Francesco durante l’Angelus a Piazza San Pietro commentando il Vangelo di oggi. “Dio ci invita sempre a fare il primo passo” ha aggiunto, quindi ha rivolto il pensiero a tutte le regioni martoriate dalla guerra. “Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Siria, Myanmar, Sudan. La comunitá internazionale agisca con fermezza perché nei conflitti sia rispettato il diritto umanitario. Basta colpire i civili, le scuole, gli ospedali, i luoghi di lavoro. Non dimentichiamo che la guerra é sempre una sconfitta” ha aggiunto il Santo Padre. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/red 05-Gen-25 12:19

