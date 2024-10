Papa Francesco “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano, preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i loro villaggi”. Cosí Papa Francesco, all’Angelus, in piazza San Pietro, a Roma. “Faccio appello alla comunitá internazionale affinchê si metta fine alla spirale della vendetta e non si ripetano piú gli attacchi come quello compiuto dall’Iran qualche giorno fa, che possono fare precipitare quella regione in una guerra ancora piú grande”, aggiunge il Santo Padre, sottolineando: “Tutte le nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza nei loro territori, che non devono essere attaccati o invasi. La sovranitá deve essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace non dall’odio e dalla guerra”. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/r 06-Ott-24 13:11

