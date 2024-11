Papa Francesco “La guerra sia bandita, tacciano le armi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – All’Angelus Papa Francesco ha salutato il gruppo di Emergency “impegnato a ricordare l’articolo 11 della Costituzione Italiana che dice che l’Italia ripudia la guerra”. Il Santo Padre ha incoraggiato a “ricordare questo articolo”. “Possa questo principio attuarsi in tutto il mondo. La guerra sia bandita e si affrontino le questioni con il diritto ed i negoziati. Tacciano le armi, si dia spazio al dialogo”, ha sottolineato il Papa, che ha poi chiesto di pregare per i Paesi in guerra e per Valencia colpita dall’alluvione. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/r 03-Nov-24 12:55

