Papa Francesco “No alla guerra, sí al dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina che soffre tanto e anche per la Palestina e Israele, perché ci sia la pace. Affinché il dialogo fra di loro si rafforzi e porti frutti buoni. No alla guerra e sí al dialogo”. Cosí Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro é tornato a chiedere che si cerchi la pace. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/red 05-Mag-24 12:16

