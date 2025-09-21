Papa “Gaza é martoriata, non c’é futuro basato su violenza e vendetta”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’é futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente lavora per la pace!”. Cosí Papa Leone XIV all’Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice si é rivolto “anzitutto, ai rappresentanti di diverse Associazioni cattoliche, impegnate nella solidarietá con la popolazione della Striscia di Gaza. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i Pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c’é futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per la pace”, ha sottolineato. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 21-Set-25 12:54

